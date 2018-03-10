Матч чемпионата России по футболу в Екатеринбурге оказался под угрозой срыва

Матч 22-го тура первенства России по футболу между «Уралом» и «Локомотивом» могут перенести из Екатеринбурга в Тюмень из-за неудовлетворительного состояния поля на стадионе «СКБ Банк Арена».
Игра, как пишет Sports.ru, запланирована на 12 марта. Подготовка газона к весенней части сезона началась еще 5 феврадя, однако из-за шквального ветра 6 и 7 марта городские службы отключили электричество, а вместе с ним и обогрев поля.
В результате густота газона на данный момент составляет всего около 15-25%. По регламенту же положено не менее 75-80%, поэтому проведение матча РФПЛ на стадионе находится под вопросом. Организаторы рассматривают вариант провести игру на резервном поле «Урала» — «Геолог» — в Тюмени.
Этот матч, как отмечает портал, может стать третьим перенесенным в турнире. Ранее встреча «Тосно» и «Рубина» была перенесена в Саранск, а «Арсенала» и «Амкар» — в Уфу.