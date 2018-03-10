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10 марта 2018
02:20  10 марта 2018 4

Матч чемпионата России по футболу в Екатеринбурге оказался под угрозой срыва

Чемпионат России 2015-2016: ФК
Поле стадиона «СКБ Банк Арена» не готово принимать чемпионат РоссииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Матч 22-го тура первенства России по футболу между «Уралом» и «Локомотивом» могут перенести из Екатеринбурга в Тюмень из-за неудовлетворительного состояния поля на стадионе «СКБ Банк Арена».

Игра, как пишет Sports.ru, запланирована на 12 марта. Подготовка газона к весенней части сезона началась еще 5 феврадя, однако из-за шквального ветра 6 и 7 марта городские службы отключили электричество, а вместе с ним и обогрев поля.

В результате густота газона на данный момент составляет всего около 15-25%. По регламенту же положено не менее 75-80%, поэтому проведение матча РФПЛ на стадионе находится под вопросом. Организаторы рассматривают вариант провести игру на резервном поле «Урала» — «Геолог» — в Тюмени.

Этот матч, как отмечает портал, может стать третьим перенесенным в турнире. Ранее встреча «Тосно» и «Рубина» была перенесена в Саранск, а «Арсенала» и «Амкар» — в Уфу.

Сергей Демин
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