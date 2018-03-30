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30 марта 2018
13:03  30 марта 2018 4

В Кемерове после трагедии в «Зимней вишне» с логотипа города уберут огонь. ФОТО

Акция памяти погибших при пожаре в Кемерове в ТЦ
Инициаторами выступили жители городаФото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Администрация Кемерова планирует изменить логотип к 100-летию города после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». С него уберут огонь. Городские власти прислушались к жителям, которые попросили изменить изображение, сделанное к юбилею кузбасской столицы. По их словам, после трагедии такой символ неуместен.

«В связи со сложившейся ситуацией прошу изменить логотип, созданный к столетию города, и убрать из него символ огня. Лучше изменить его сейчас, пока не начали заказывать всякую продукцию, баннеры и прочее. Я думаю, меня поддержат многие кемеровчане», — цитирует VSE42.Ru автора обращения горожанина Евгения. В пресс-службе администрации журналистам заявили, что эта инициатива будет поддержана.

kemerovo.ru

В Кемерове, в торговом центре «Зимняя Вишня», 25 марта произошел пожар. Эпицентр возгорания оказался на четвертом этаже, где располагались детская игровая площадка и три кинозала. Огонь быстро распространился. В результате страшной трагедии пострадали 79 человек, погибли 64, среди них 41 ребенок.

Иван Шестак
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