13:03 30 марта 2018 4

Инициаторами выступили жители города Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Администрация Кемерова планирует изменить логотип к 100-летию города после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». С него уберут огонь. Городские власти прислушались к жителям, которые попросили изменить изображение, сделанное к юбилею кузбасской столицы. По их словам, после трагедии такой символ неуместен.

«В связи со сложившейся ситуацией прошу изменить логотип, созданный к столетию города, и убрать из него символ огня. Лучше изменить его сейчас, пока не начали заказывать всякую продукцию, баннеры и прочее. Я думаю, меня поддержат многие кемеровчане», — цитирует VSE42.Ru автора обращения горожанина Евгения. В пресс-службе администрации журналистам заявили, что эта инициатива будет поддержана.

kemerovo.ru

В Кемерове, в торговом центре «Зимняя Вишня», 25 марта произошел пожар. Эпицентр возгорания оказался на четвертом этаже, где располагались детская игровая площадка и три кинозала. Огонь быстро распространился. В результате страшной трагедии пострадали 79 человек, погибли 64, среди них 41 ребенок.