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13 апреля 2018
22:23  13 апреля 2018 0

Данила Козловский рассказал о гомосексуальности. «Лично я говорю об этом открыто»

Актер признался, что терпеть не может гомофобиюФото: danilakozlovsky

Известный актер Данила Козловский, который 19 апреля представит широкой общественности свой первый режиссерский фильм — «Тренер» — рассказал, что думает о гей-сообществе. Артист поделился слухами, которые о нем ходят, и признался, что терпеть не может гомофобию и нетерпимость.

«Я выступаю за свободу вообще и за свободу определения сексуальной ориентации в частности <…>, — рассказал он в разговоре с „Медузой“. — Лично я говорю об этом открыто — я не гей, я не представляю никакую гей-организацию. В то же время я не приветствую какую-то чрезмерную активность со стороны гей-сообщества».

При этом артист считает, что чрезмерно демонстрировать свою сексуальность неуместно, потому что российское общество довольно консервативно. Несмотря на это, он уверен, что фильмы о геях «ничего плохого не сделают», а люди, которые больше всех твердят о нравственности, сами при этом совершают безнравственные поступки.

Ранее Козловский пожаловался на российских зрителей, которые раскритиковали трейлер фильма «Тренер», напоминает «Национальная служба новостей». Позже в Совете Федерации артисту напомнили, что ему следует спокойнее реагировать на критику, ведь Россия, как социум, гораздо больше интернета. Такой совет Козловскому дал глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Семен Гринберг
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