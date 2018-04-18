02:24 18 апреля 2018 0

Дизайн квартиры выполнен в итальянском стиле Фото: сайт филиала агентства Savills в России

В Москве выставлена на продажу квартира российского фигуриста, призера зимних Олимпийских игр 1992 и 1994 года и бывшего мужа фигуристки Татьяны Навки — Александра Жулина. Жилье оценили в 35,5 млн рублей.

Общая площадь квартиры в доме бизнес-класса на Карамышевская набережной составляет 137 квадратных метров. Интерьер, как сообщает портал «Элитное.ру», выполнен в итальянском стиле; сама квартира, соответственно, обставлена мебелью от итальянских производителей.

Квартира пользуется высоким спросом среди покупателей Фото: сайт филиала агентства Savills в России

В распоряжении будущих хозяев — просторная кухня-столовая, две спальные комнаты, гостиная с электрическим камином, гардеробная, кабинет, финская сауна и два санузла.

По словам менеджера по продажам филиала компании Savills в России Карена Мелконяна, предложение пользуется высоким спросом на рынке и покупателю уже поступило много запросов. Решения о продаже пока не принято.