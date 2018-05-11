Представители «нормандской четверки» встретились без России

04:34 11 мая 2018 0

В итогах переговоров больше всего уверена Украина Фото: скриншот видеозаписи встречи в Ахене

Впервые с начала мирного урегулирования ситуации на Донбассе лидеры Германии, Франции и Украины провели встречу, в которой не принимала участие Россия. Официально мероприятие в Ахене было приурочено к награждению президента Франции Эманюэля Макрона премией Карла Великого — одной из самых престижных наград Евросоюза.

Как передает «Коммерсант», по итогам встречи с главами Германии и Франции украинский лидер Петр Порошенко заявил, что теперь Москва должна будет поддержать проект резолюции Совбеза ООН, предполагающий размещение миротворцев по всему Донбасса. «Встреча началась с неформального общения, лидеры не стали дожидаться официального старта переговоров, — приводит издание слова собеседника, близкого к МИД Украины. — С точки зрения дипломатического протокола подобные знаки дают понять, что произошло то, чего не хотела Россия: встреча в формате четыре минус один и обсуждение интересов России без ее участия».

По словам представителей Киева, Франция и Германия поддержали введение на Украину миротворческого контингента ООН на всей территории Донбасса, и в том числе на границе с Россией. При этом о каких-либо решениях Меркель и Макрона официально не сообщается.

Напомним, Россия настаивает на размещении миротворцев ООН только на линии соприкосновения сторон, а также в тех районах, где работают наблюдатели ОБСЕ. В МИД РФ уже заявили, что не имеют ничего против встреч в подобном формате, однако «вопрос о миротворцах в Донбассе решаться будет не в Ахене, а в Совбезе ООН». Аргумент выглядит весомо, особенно в свете того, что государство обладает правом вето.