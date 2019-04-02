Члены комитета Тюменской облдумы по госстроительству и местному самоуправлению приняли отставку Олега Чемезова. Решение было принято на очередном заседании, сообщает корреспондент «URA.RU» из облдумы.
Докладчиком по вопросу лишения мандата стал председатель комитета Фуат Сайфитдинов. Инициатива депутатами комитета была принята единогласно. Стоит отметить, что окончательно это решение будет утверждено на заседании думы, которое состоится 12 апреля. Официально Чемезов будет лишен мандата с 25 марта.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Олег Чемезов был назначен замгубернатора Свердловской области. В связи с переездом на Средний Урал депутат должен был сдать свой мандат. Кандидатов на его место в Тюменской облдуме на данный момент подбирают. По поводу освободившейся должности заместителя председателя комитета по бюджету, налогам и финансам вопрос будет решен в ближайшем будущем.