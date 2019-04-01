Свердловский замгубернатора придумал, как провести своего человека в тюменскую облдуму

На довыборах могут столкнуться интересы Олега Чемезова (справа) и главного единоросса Тюменской области Андрея Артюхова (слева) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Экс-депутат тюменской облдумы, единоросс Олег Чемезов, пролоббирует участие своего кандидата в довыборах в региональный парламент. Его ставленник может быть выдвинут от ЛДПР. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правительственных кругах. Место в думе освободилось после того, как Чемезов 25 марта был назначен замгубернатора Свердловской области.

«Провести своего человека через праймериз „Единой России“ Чемезову вряд ли удастся, поэтому он может выдвинуть кандидата от ЛДПР. Такое решение даст фору партии при довыборах и сделает ее главным соперником „Единой России“», — отметил собеседник агентства. Сам вице-губернатор отказался комментировать ситуацию по телефону.

Глава совета депутатов ЛДПР Тюменской области ЯНАО и Югры Артем Зайцев заявил «URA.RU», что в партии еще не определились с кандидатом. «В ближайшее время начнем проводить консультации. Довыборы очень важны, мы будем стремиться победить. На этой территории (Калининский административный округ Тюмени) активно работают наши депутаты гордумы, и там всегда хорошо голосуют за ЛДПР», — сказал он.

В пресс-службе реготделения «Единой России» «URA.RU» рассказали, что кандидат на место в парламенте будет определен на праймериз, которые пройдут 26 мая. Источник агентства считает, что на выборы от «ЕР» может пойти экс-руководитель комитета по делам национальностей Тюменской области Евгений Воробьев. Другой инсайдер сообщает, что наиболее вероятными кандидатами будут депутаты гордумы Тюмени Юрий Коновалов и Екатерина Вешкурцева.

Коммунисты определятся с кандидатом к середине апреля, сообщила секретарь тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева. «Кандидат желательно должен быть из Калининского округа, иметь авторитет и опыт выборов в городскую думу. Кандидат у нас есть, и не один», — заметила политик.

Оперативно узнать планы «Справедливой России» на довыборы не удалось. Глава тюменских эсеров Владимир Пискайкин взял время на подготовку ответа. Инсайдер агентства предполагает, что эта партия не будет выдвигать своего кандидата. Ранее «URA.RU» писало, что претензии на освободившийся мандат заявил председатель тюменского регионального отделения «Партии Перемен» Никита Кифорук.

Довыборы в Тюменскую областную думу состоятся в единый день голосования, 8 сентября.