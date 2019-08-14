В 2019 году рынок труда потерял почти 500 тысяч предпенсионеров

С начала 2019 года на российском рынке труда снижается число занятых, и по большей части это происходит из-за людей предпенсионного возраста.
По данным Росстата, только в первом квартале этого года количество трудоустроенных россиян снизилось с 72,5 до 71,3 млн человек. В большей степени это произошло из-за предперсионеров в возрасле 50-54 лет и 55-59 лет. В первом случае рынок труда не досчитался 476 тысяч человек, во втором — 129 тысяч.
«В основном этот факт обусловлен изменением возрастной структуры российских граждан за счет снижения численности людей этих возрастных категорий. Но демография — не единственная причина», — пишет газета «Известия» со ссылкой на Центробанк. По данным регулятора, к решению уйти с рынка труда некоторых работников указанной категории подталкивает и снижение спроса на рабочую силу из-за медленного экономического роста в стране.