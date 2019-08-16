Адвокатов главного вора России раздели до трусов в СИЗО

Пришедших к находящемуся в СИЗО криминальному авторитету Олегу Медведеву, более известному как Шишкан, адвокатам пришлось пройти через процедуру личного досмотра. Как сообщили журналистам защитники «вора номер один», сотрудников ФСИН не удовлетворила проверка металлодетектором.
Инцидент произошел 15 августа, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на адвоката Александра Вершинина. «Закон запрещает досматривать адвокатов во время прохода в СИЗО, — приводит издание слова юриста. — Никаких оснований предполагать, что у нас есть опасные предметы, не было».
Сотрудники СИЗО объявили адвокатам, что необходим полный досмотр. При этом они ссылались на некую секретную оперативную информацию, после чего раздели посетителей — двух мужчин и женщину — до нижнего белья.
По словам Вершинина, запрещенных к проносу в СИЗО предметов у них в итоге не нашли. Адвокаты уверены, что действия работников ФСИН должны получить оценку «в соответствующих ведомствах»: жалобы юристы уже подали.
Ранее сообщалось, что Шишкан был задержан в рамках расследования уголовного дела об убийстве депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и ее родственников, напоминает Nation News. По данным следствия, Сидорова долго была бизнес-партнером Шишкана, но затем произошел конфликт. По новому закону против криминальных авторитетов Шишкану вменяют «занятие высшего положения в преступной иерархии».