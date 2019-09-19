Трудовой стаж россиян смогут подтверждать бывшие коллеги

При утере документов подтвердить стаж могут бывшие коллеги с трудовыми книжкам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Подтвердить свой трудовой стаж россияне смогут при помощи коллег или через косвенные документы. Такую информацию сообщили в Пенсионном фонде РФ.

«Если работодатель, в том числе государственная или муниципальная организация, прекратил свою деятельность, справки, подтверждающие стаж, может выдать его правопреемник, вышестоящий орган или архивная организация», — приводит слова представителя ПФР РИА «Новости». Если документы утрачены не по вине работника или в результате стихийного бедствия, то подтвердить стаж можно будет через документы, косвенно доказывающие заработок.

Подтвердить стаж сотрудника могут и показания двух и более бывших коллег с сохранившимися трудовыми книжками. В ведомстве отмечают, что неучтенный стаж обычно бывает при работе до 2002 года, так как после уже была введена система учета пенсионных прав.

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