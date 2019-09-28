Венесуэла подтвердила прибытие российских военных

В Венесуэле находятся два самолета с военно-техническим персоналом из России. Об этом заявил глава латиноамериканской республики Николас Мандуро во время выступления, которое транслировалось в соцсети Twitter.
«Поддержка пришла несколько дней назад… приземлились два самолета с персоналом комиссии по военно-технической поддержке», — цитирует выступление Мадуро РИА «Новости». По его словам, президент России Владимир Путин «подтвердил свою политическую поддержку». Новые команды российских военных прибыли на смену тем, кто работал в Венесуэле с начала года, пишет агентство Nation News.
Ранее Мадуро встретился с Путиным в Москве, напоминает RT. Главы государств обсудили отношения между странами и пути дальнейшего сотрудничества в разных сферах. По словам лидера Венесуэлы, страна получила «полную поддержку» от России в сфере военно-технического сотрудничества.