Министр обороны России Андрей Белоусов посетил 201-ю российскую военную базу и отдельный оптико-электронный узел в Таджикистане перед учениями ОДКБ «Нерушимое братство – 2025». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Главе ведомства продемонстрировали новые робототехнические комплексы для доставки грузов, дистанционного минирования и уничтожения укреплений, а также современные средства защиты от беспилотников.
"Андрею Белоусову представили наземные робототехнические комплексы, выполняющие задачи по доставке материально-технических средств, провизии и боеприпасов личному составу и дистанционному минированию местности, уничтожению укреплений и живой силы противника с использованием различных видов вооружения", — заявили в ведомстве. В Минобороны РФ также отметили, что оснащение базы обновляется с учетом опыта специальной военной операции. Эти комплексы впервые примут участие в совместных учениях с подразделениями ОДКБ.
Белоусову также показали современные беспилотники и системы противодействия им. На отдельном оптико-электронном узле министр проверил работу модернизированного комплекса для обнаружения космических объектов. Как доложил генерал-полковник Александр Головко, этот комплекс позволяет эффективно распознавать объекты на орбите и будет развиваться дальше. В завершение визита Белоусов обсудил с командованием вопросы боевой подготовки и участия российских военных в международных учениях.
