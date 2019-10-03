Власти раскрыли, на сколько лет хватит российской нефти

Прогнозируется, что в 2019 году Россия добудет около 556 млн тонн нефти
России хватит рентабельных запасов нефти минимум на 20 лет. Это следует из данных Роснедр.
«По итогам инвентаризации они признали рентабельными 67% извлекаемых запасов нефти в стране», — передает telegram-канал РИА «Новости». Отмечается, что запас российской нефти равен 11,5 млрд тонн. При этом министерство энергетики РФ обещает, что в текущем году страна добудет около 556 млн тонн нефти.
В сентябре Минэнерго заявляло, что России хватит запасов нефти в России как минимум на 30 лет, сообщает RT. В это же время газа государству хватит на 50 лет.