В пенсионном сообществе отреагировали на изменения выплат с июля

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С такой позицией согласился и бывший председатель отделения «Союза пенсионеров России» по Республике Алтай Константин Кремер. Он заявил, что российские пенсионеры ощутят индексацию выплат. «Деньги же не лишние», — заметил он.

Климко отметил, что пенсионеры, находящиеся на обеспечении государства, должны чувствовать себя комфортно. Однако, по его словам, в 90% случаев суммы выплат не позволяют это сделать. «Не получится сразу много, но такими шажками надо продвигаться. Будет хорошая пенсия, и остальное наладится», — добавил он.

«Когда мы говорим о мелких суммах, не для всех людей они такие уж мелкие. Движение происходит, это уже хорошо», — высказался он.

Ранее стало известно, что с 1 июля в России хотят проиндексировать пенсии для определенных категорий граждан. В частности, это коснется людей, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, пишет сайт VSE42.RU . Также льготы предоставят пенсионерам старше 75 лет, передает агентство Nation News .

Индексация пенсий с 1 июля — шаг вперед. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился председатель правления отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» в Курганской области Ярослав Климко.

В 90% случаев суммы выплат не позволяют российским пенсионерам чувствовать себя комфортно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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