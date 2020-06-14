13 июня 2020

В пенсионном сообществе отреагировали на изменения выплат с июля

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионеры. Челябинск, старики, пожилые, пенсионеры
В 90% случаев суммы выплат не позволяют российским пенсионерам чувствовать себя комфортно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Пенсионная реформа в России

Индексация пенсий с 1 июля — шаг вперед. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился председатель правления отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» в Курганской области Ярослав Климко.

Ранее стало известно, что с 1 июля в России хотят проиндексировать пенсии для определенных категорий граждан. В частности, это коснется людей, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, пишет сайт VSE42.RU. Также льготы предоставят пенсионерам старше 75 лет, передает агентство Nation News.

«Когда мы говорим о мелких суммах, не для всех людей они такие уж мелкие. Движение происходит, это уже хорошо», — высказался он.

Климко отметил, что пенсионеры, находящиеся на обеспечении государства, должны чувствовать себя комфортно. Однако, по его словам, в 90% случаев суммы выплат не позволяют это сделать. «Не получится сразу много, но такими шажками надо продвигаться. Будет хорошая пенсия, и остальное наладится», — добавил он.

С такой позицией согласился и бывший председатель отделения «Союза пенсионеров России» по Республике Алтай Константин Кремер. Он заявил, что российские пенсионеры ощутят индексацию выплат. «Деньги же не лишние», — заметил он.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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