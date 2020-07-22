В России предложили отменить ЕГЭ

В будущем ЕГЭ в России нужно отменить совсем, считает глава партии ЛДПР Владимир Жириновский. К следующему же году политик предлагает освободить от экзамена хотя бы часть выпускников. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
«Сейчас все наши выпускники заканчивают сдачу экзаменов, и есть общая договоренность отменить ЕГЭ для тех выпускников школ, которые в вузы поступать не будут, их 10%», — говорит Жириновский. Политик считает, что нужно сократить число тех, кто сдает ЕГЭ.
Лидер ЛДПР подчеркнул, что часть школьников, которая не будет сдавать ЕГЭ, без аттестатов не останется. Им выдадут документы на основании экзаменов, пройденных в школе во время обычных уроков, объяснил Жириновский.
В этом году вокруг ЕГЭ разгорелся скандал — учителей, учеников и родителей возмутила чрезмерная сложность заданий ЕГЭ по химии, сообщает телеканал 360. Люди потребовали отменить итоги экзамена.