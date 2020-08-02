Евгений Петросян шокировал бывшую супругу своим известием о желании развестись Фото: Alexey Yushenkov / wikimedia.org / CC BY-SA 3.0

Бывшая супруга комика Евгения Петросяна, артистка Елена Степаненко заявила, что желание юмориста расторгнуть брак стало для нее неожиданностью. О своем намерении развестись Петросян сообщил в полночь — в это время Степаненко собиралась на гастроли по Сибири.

«Это мне говорится где-то в 12 часов ночи, я встала попить и еду на гастроли продолжительные по Сибири. И мне говорят: „Ты знаешь, я хочу тебе сказать…“», — рассказала в эфире телеканала «Россия 1» Степаненко. В ответ на предложение о разводе артистка сказала, что улетит завтра в пять утра и подумает над этими словами. По словам Степаненко, теперь она воспринимает расторжение брака как благо.

Юморист Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко осенью 2018 года. Петросян объяснил расставание после 30 лет семейной жизни завершением определенного этапа, а также выразил надежду на то, что бывшие супруги сохранят друг к другу взаимное уважение. Однако бракоразводный процесс и последующие споры вокруг совместно нажитого имущества, привели к длительному конфликту между ними. В июле адвокат комика Сергей Жорин заявил, что из-за большого количества совместно нажитого имущества развод Петросяна и Степаненко может затянуться на несколько лет.

После развода у 74-летнего комика начался роман с 31-летним концертным директором Татьяной Брухуновой, позднее состоялась свадьба. В июне художник Никас Сафронов подтвердил, что у Брухуновой и Петросяна есть совместный ребенок.

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