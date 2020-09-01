Сейчас близкие Ирины Печерниковой ожидают сотрудников полиции
Cоветская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова умерла на 75-м году жизни. Об этом журналистам сообщила ее подруга Нина Давыдова.
«Она сегодня вечером скончалась, <…>, мы сидим, ждем полицию», — приводит ТАСС слова собеседницы. О причине и обстоятельствах смерти пока информации нет.
Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в Грозном. Российской публике известна по своим ролям в фильмах «Доживем до понедельника», «Два капитана», «Вариант „Омега“», «Страницы журнала Печорина» и другим.
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