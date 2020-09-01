01 сентября 2020

Умерла заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова. «Cидим, ждем полицию»

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на Карла Либкнехта-Ленина. Екатеринбург, патрульная машина, дтп, полиция, проблесковый маячок
Сейчас близкие Ирины Печерниковой ожидают сотрудников полиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Cоветская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова умерла на 75-м году жизни. Об этом журналистам сообщила ее подруга Нина Давыдова.

«Она сегодня вечером скончалась, <…>, мы сидим, ждем полицию», — приводит ТАСС слова собеседницы. О причине и обстоятельствах смерти пока информации нет.

Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в Грозном. Российской публике известна по своим ролям в фильмах «Доживем до понедельника», «Два капитана», «Вариант „Омега“», «Страницы журнала Печорина» и другим.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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