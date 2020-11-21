Во время сна у человека падает уровень кислорода в крови Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Во время сна у человека падает сатурация (уровень насыщения кислородом крови), что для коронавирусных больных может быть особенно опасно для жизни. К такому выводу пришел биоинженер, младший научный сотрудник в ИБХФ РАН Александр Кудрявцев. Он пытался выяснить, почему больные COVID часто умирают ночью.

Ученый несколько ночей замерял насыщенность кислородом у себя в крови. Он выяснил, что во время фазы глубокого сна уровень сатурации резко падает. «Я — здоровый человек, уровень сатурации у меня падал до 88%. Могу предположить, что у пациентов с COVID уровень кислорода падает значительно сильнее», — приводит «Московский комсомолец» слова Кудрявцева.

Биоинженер предположил, что оксигенация (метод насыщения пациента кислородом) ниже 70% ночью для больных коронавирусом будет нормой. Однако это все равно сильный стресс для мозга. «Предполагаю, обширная гипоксия может оказать нейротоксическое действие на мозг. Такого повреждения даже может быть и не видно, оно может быть диффузным, но это одно из серьезных последствий COVID», — заключил ученый.

Уровень кислорода в крови определяет прибор пульсоксиметр, но многие россияне пытаются с его помощью определить зараженность коронавирусом. Хотя устройство не создано для этого, заявлял ранее доктор биологических наук Сергей Нетесов. Уточняется, что тест при помощи пульсоксиметра делают при поражении легких пациента, пишет сайт argumenti.ru.