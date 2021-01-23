Плющенко рассказал, почему ему приходилось собирать бутылки

Семье Евгения Плющенко пришлось рисковать всем ради карьеры сына Фото: instagram-аккаунт Евгения Плющенко

Российский тренер, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в детстве собирал бутылки. Ему приходилось это делать, так как семье не хватало денег.

«Тяжелое было время. Мы с мамой собирали бутылки», — рассказал Плющенко в интервью журналу Tatler. Он отметил, что его мать очень стеснялась этого занятия и он говорил ей, что может сделать все сам. Сбором стеклотары они занимались по пути на тренировку и обратно.

Фигурист также рассказал, что после переезда из Волгограда в Санкт-Петербург, он жил с мамой в квартире с крысами. Родители олимпийского чемпиона были готовы продать все ради того, чтобы их сын имел возможность стать профессиональным спортсменом.

Сына Евгения Плющенко, 8-летнего Сашу (Гном Гномыча) отвезут на судебно-психиатрическую экспертизу, передает телеканал 360. Мать мальчика, продюсер Яна Рудковская обратилась в суд после скандальной публикации СМИ, в которой ребенку приписали психическое расстройство.