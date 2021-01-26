Поликлиника МВД в Петербурге торговала справками об инвалидности

В Санкт-Петербурге против нескольких сотрудников поликлиники №1 возбудили уголовное дело из-за подделки медицинских справок и взяточничества. Об этом сообщает региональное ГУ МВД РФ.
«Руководитель поликлиники и двое его заместителей не менее двух лет предоставляли за денежное вознаграждение справки об инвалидности», — передает информацию ведомства РИА «Новости». Сообщается также, что справки давали основания получать пенсионерам страховые выплаты и другие льготы.
Для получения такого документа необходимо было заплатить около 200 тысяч рублей. Было выдано минимум 100 справок, напоминает агентство Nation News.
Ранее громкий скандал, связанный с взятками медработников, произошел в Тюмени. Поликлиника потребовала от бывшего главврача Александра Бухарова, избежавшего уголовной ответственности за взяточничество, 3,5 млн рублей.
Подписывайтесь на URA.RU в