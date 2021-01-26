Поликлиника МВД в Петербурге торговала справками об инвалидности

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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Каждая такая справка стоила 200 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Санкт-Петербурге против нескольких сотрудников поликлиники №1 возбудили уголовное дело из-за подделки медицинских справок и взяточничества. Об этом сообщает региональное ГУ МВД РФ.

«Руководитель поликлиники и двое его заместителей не менее двух лет предоставляли за денежное вознаграждение справки об инвалидности», — передает информацию ведомства РИА «Новости». Сообщается также, что справки давали основания получать пенсионерам страховые выплаты и другие льготы.

Для получения такого документа необходимо было заплатить около 200 тысяч рублей. Было выдано минимум 100 справок, напоминает агентство Nation News.

Ранее громкий скандал, связанный с взятками медработников, произошел в Тюмени. Поликлиника потребовала от бывшего главврача Александра Бухарова, избежавшего уголовной ответственности за взяточничество, 3,5 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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