Россия выиграла Евротур по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии со счетом 7:4. Тем самым, россияне досрочно обеспечили себе победу в европейском чемпионате, проходящем в настоящее время в шведском Мальме.
«Сборная России выиграла все три матча третьего этапа Евротура, набрав восемь очков», — сообщает ТАСС. На втором месте идет Швеция с тремя очками. Замыкает тройку Финляндия с двумя очками.
Победа в Евротуре стала для россиян девятой. Ранее сборная России занимала первое место в чемпионате в 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2017, 2019, 2021 годах.
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