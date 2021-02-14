Россия выиграла Евротур по хоккею

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Чемпионат мира по хоккею среди юниоров U18. Матч сборная России - сборная США. Челябинск, ротенберг павел
Россияне выигрывают Евротур уже в девятый раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии со счетом 7:4. Тем самым, россияне досрочно обеспечили себе победу в европейском чемпионате, проходящем в настоящее время в шведском Мальме.

«Сборная России выиграла все три матча третьего этапа Евротура, набрав восемь очков», — сообщает ТАСС. На втором месте идет Швеция с тремя очками. Замыкает тройку Финляндия с двумя очками.

Победа в Евротуре стала для россиян девятой. Ранее сборная России занимала первое место в чемпионате в 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2017, 2019, 2021 годах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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