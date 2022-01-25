Депутат Госдумы раскрыл главную причину бедности в РФ

25 января 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

Сергей Миронов назвал ЕГЭ «полным идиотизмом», которое провоцирует бедность в стране Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Единый государственный экзамен (ЕГЭ) провоцирует социальное неравенство и наследуемую бедность в России. Об этом заявил депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «ЕГЭ — зло, идиотизм полный. Не сомневаюсь, что рано или поздно мы его отменим. Этот экзамен провоцирует рост платных услуг в образовании, а вслед за этим — социальное неравенство и наследуемую бедность. Потому что если нет денег на репетиторов — все, парень», — сказал Миронов в разговоре с Газетой.ру . По словам Миронова, после сдачи ЕГЭ неравенство продолжается во время поступления в высшее учебное заведение. «Хочешь, чтобы твоя дочка поехала учиться в Москву или в Питер. А у тебя деньги есть, чтобы снять ей там хотя бы комнату? На стипендию в 3 тысяч рублей не проживешь. И получается опять: если у родителей деньги есть, тогда ребенок будет учиться», — подытожил он. Ранее с критикой и призывом отменить ЕГЭ в России выступал лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам для развития науки в России необходимо срочно отменить этот экзамен. Альтернативой ЕГЭ он предложил вернуться к классическому экзамену. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) провоцирует социальное неравенство и наследуемую бедность в России. Об этом заявил депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «ЕГЭ — зло, идиотизм полный. Не сомневаюсь, что рано или поздно мы его отменим. Этот экзамен провоцирует рост платных услуг в образовании, а вслед за этим — социальное неравенство и наследуемую бедность. Потому что если нет денег на репетиторов — все, парень», — сказал Миронов в разговоре с Газетой.ру. По словам Миронова, после сдачи ЕГЭ неравенство продолжается во время поступления в высшее учебное заведение. «Хочешь, чтобы твоя дочка поехала учиться в Москву или в Питер. А у тебя деньги есть, чтобы снять ей там хотя бы комнату? На стипендию в 3 тысяч рублей не проживешь. И получается опять: если у родителей деньги есть, тогда ребенок будет учиться», — подытожил он. Ранее с критикой и призывом отменить ЕГЭ в России выступал лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам для развития науки в России необходимо срочно отменить этот экзамен. Альтернативой ЕГЭ он предложил вернуться к классическому экзамену.