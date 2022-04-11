Экс-депутат Рады: США заранее готовили боевые действия с Россией

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Украинских военных готовили в школе спецназа США в штате Миссисипи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США заранее готовили боевые действия на Украине, занимаясь подготовкой украинских солдат. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в своем telegram-канале.

«Очередное доказательство, что Америка задолго готовила боевые действия с Россией руками украинцев. Новейший дрон-убийца Switchblade, который Штаты собираются передать Украине, прибудет вместе с большой группой украинских военных, которые прошли обучение в школе спецназа штата Миссисипи. Но были туда отправлены они еще задолго до начала спецоперации. То есть Америка системно задолго готовила украинцев к развязыванию войны», — написал Кива.

Ранее в пресс-службе Пентагона сообщили, что группа украинских военных прошла обучение в США, пишет RT. Украинских военных учили пользоваться американскими беспилотниками Switchblade. Украине уже направили более 100 таких беспилотников.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить напрасных жертв среди мирного населения.

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США заранее готовили боевые действия на Украине, занимаясь подготовкой украинских солдат. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в своем telegram-канале. «Очередное доказательство, что Америка задолго готовила боевые действия с Россией руками украинцев. Новейший дрон-убийца Switchblade, который Штаты собираются передать Украине, прибудет вместе с большой группой украинских военных, которые прошли обучение в школе спецназа штата Миссисипи. Но были туда отправлены они еще задолго до начала спецоперации. То есть Америка системно задолго готовила украинцев к развязыванию войны», — написал Кива. Ранее в пресс-службе Пентагона сообщили, что группа украинских военных прошла обучение в США, пишет RT. Украинских военных учили пользоваться американскими беспилотниками Switchblade. Украине уже направили более 100 таких беспилотников. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить напрасных жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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