Жителя ЯНАО задержали за попытку вступить в украинскую армию

20 апреля 2022 в 11:43 Размер текста - 17 +

Житель ЯНАО попытался вступить в ряды ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В городе Белгород задержали жителя Салехарда (ЯНАО) пытавшегося вступить в ряды украинской армии. Как сообщил журналистам источник в правоохранительных органах, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. «Уголовное дело против уроженца Салехарда возбуждено по части 1 статьи 30, части 2 статьи 208 УК РФ „Организация незаконного вооруженного формирования или участия в нем“. Однако реализовать план мужчине не удалось, его задержали, когда он попытался незаконно пересечь российско-украинскую границу», — рассказал источник журналистам РИА «Новости». Как добавляет издание, молодой человек испытывал финансовые трудности. Это побудило его вступить в ряды ВСУ. «Я собирался пойти на территорию Украины. Поскольку у меня были проблемы в материальном плане, я хотел заработать денег. Большую часть денег я хотел отдать на восстановление инфраструктуры Украины», — сказал мужчина на видео допросе, которое есть в распоряжении РИА «Новости». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Главной ее целью президент РФ Владимир Путин назвал защиту граждан Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале второй фазы операции, в ходе которой предполагается освободить территории Луганской и Донецкой народных республик. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

В городе Белгород задержали жителя Салехарда (ЯНАО) пытавшегося вступить в ряды украинской армии. Как сообщил журналистам источник в правоохранительных органах, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. «Уголовное дело против уроженца Салехарда возбуждено по части 1 статьи 30, части 2 статьи 208 УК РФ „Организация незаконного вооруженного формирования или участия в нем“. Однако реализовать план мужчине не удалось, его задержали, когда он попытался незаконно пересечь российско-украинскую границу», — рассказал источник журналистам РИА «Новости». Как добавляет издание, молодой человек испытывал финансовые трудности. Это побудило его вступить в ряды ВСУ. «Я собирался пойти на территорию Украины. Поскольку у меня были проблемы в материальном плане, я хотел заработать денег. Большую часть денег я хотел отдать на восстановление инфраструктуры Украины», — сказал мужчина на видео допросе, которое есть в распоряжении РИА «Новости». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Главной ее целью президент РФ Владимир Путин назвал защиту граждан Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале второй фазы операции, в ходе которой предполагается освободить территории Луганской и Донецкой народных республик.