Пермский актер сыграл в сериале на ТНТ

24 мая 2022 в 12:32 Размер текста - 17 +

Сериал также доступен в онлайн-кинотеатре PREMIER Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Актер из Пермского края Никита Еленев сыграл роль модного фотографа во втором сезоне сериала «Эпидемия». Телепремьера состоится вечером 30 мая на ТНТ, проект будут показывать с понедельника по четверг, сообщает пресс-служба телеканала. Второй сезон сериала начинается в лесах Карелии. В дачном домике от эпидемии спасается компания хипстеров. Среди них — хозяин дома, модный фотограф Тарас, которого и сыграл Никита Еленев, его подруга-художница Алена (Виктория Клинкова), тату-мастер Эзис (Аскар Ильясов) и немка Соня, которая плохо говорит по-русски (Юлия Ендроссек). Неожиданно к ним из леса выходит обессиленный и замерзший спецназовец Женя (Юра Борисов). Вскоре пути новых героев пересекутся с сюжетными линиями персонажей первого сезона. Никита Еленев — российский актер театра и кино, фотомодель. Родился в городе Краснокамск Пермского края. Окончил Московский театральный колледж Олега Табакова. Известен своими ролями в сериале «Молодежка», «Лето». Актер «Гоголь-центра».

Актер из Пермского края Никита Еленев сыграл роль модного фотографа во втором сезоне сериала «Эпидемия». Телепремьера состоится вечером 30 мая на ТНТ, проект будут показывать с понедельника по четверг, сообщает пресс-служба телеканала. Второй сезон сериала начинается в лесах Карелии. В дачном домике от эпидемии спасается компания хипстеров. Среди них — хозяин дома, модный фотограф Тарас, которого и сыграл Никита Еленев, его подруга-художница Алена (Виктория Клинкова), тату-мастер Эзис (Аскар Ильясов) и немка Соня, которая плохо говорит по-русски (Юлия Ендроссек). Неожиданно к ним из леса выходит обессиленный и замерзший спецназовец Женя (Юра Борисов). Вскоре пути новых героев пересекутся с сюжетными линиями персонажей первого сезона. Никита Еленев — российский актер театра и кино, фотомодель. Родился в городе Краснокамск Пермского края. Окончил Московский театральный колледж Олега Табакова. Известен своими ролями в сериале «Молодежка», «Лето». Актер «Гоголь-центра».