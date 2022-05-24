Пермский актер сыграл в сериале на ТНТ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Телестудия РМК в БЦ Высоцкий. Екатеринбург, камера, видеокамера, студия, съемка, телевидение, телестудия, шоу
Сериал также доступен в онлайн-кинотеатре PREMIER Фото:

Актер из Пермского края Никита Еленев сыграл роль модного фотографа во втором сезоне сериала «Эпидемия». Телепремьера состоится вечером 30 мая на ТНТ, проект будут показывать с понедельника по четверг, сообщает пресс-служба телеканала.

Второй сезон сериала начинается в лесах Карелии. В дачном домике от эпидемии спасается компания хипстеров. Среди них — хозяин дома, модный фотограф Тарас, которого и сыграл Никита Еленев, его подруга-художница Алена (Виктория Клинкова), тату-мастер Эзис (Аскар Ильясов) и немка Соня, которая плохо говорит по-русски (Юлия Ендроссек). Неожиданно к ним из леса выходит обессиленный и замерзший спецназовец Женя (Юра Борисов). Вскоре пути новых героев пересекутся с сюжетными линиями персонажей первого сезона.

Никита Еленев — российский актер театра и кино, фотомодель. Родился в городе Краснокамск Пермского края. Окончил Московский театральный колледж Олега Табакова. Известен своими ролями в сериале «Молодежка», «Лето». Актер «Гоголь-центра».

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Подписаться
Актер из Пермского края Никита Еленев сыграл роль модного фотографа во втором сезоне сериала «Эпидемия». Телепремьера состоится вечером 30 мая на ТНТ, проект будут показывать с понедельника по четверг, сообщает пресс-служба телеканала. Второй сезон сериала начинается в лесах Карелии. В дачном домике от эпидемии спасается компания хипстеров. Среди них — хозяин дома, модный фотограф Тарас, которого и сыграл Никита Еленев, его подруга-художница Алена (Виктория Клинкова), тату-мастер Эзис (Аскар Ильясов) и немка Соня, которая плохо говорит по-русски (Юлия Ендроссек). Неожиданно к ним из леса выходит обессиленный и замерзший спецназовец Женя (Юра Борисов). Вскоре пути новых героев пересекутся с сюжетными линиями персонажей первого сезона. Никита Еленев — российский актер театра и кино, фотомодель. Родился в городе Краснокамск Пермского края. Окончил Московский театральный колледж Олега Табакова. Известен своими ролями в сериале «Молодежка», «Лето». Актер «Гоголь-центра».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...