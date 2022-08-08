08 августа 2022

Кадыров доложил о взятии под контроль завода Knauf в Соледаре

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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, кадыров рамзан, портрет
Кадыров рассказал о взятии под контроль территории завода Knauf в Соледаре Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силы союзных войск взяли под контроль территорию завода Knauf в городе Соледаре Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Также силами союзных войск в городе Соледаре взята под контроль территория завода Knauf. Наши бойцы планомерно, путем грамотного и неспешного ведения боя продвигаются на оккупированную территорию, тем самым вынуждая противника покинуть свои укрепленные позиции», — написал он в своем telegram-канале.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификации республики, а также защита мирного населения Донбасса. В июле союзные войска зашли в городскую черту Соледара. Сообщалось, что ВСУ пытаются отступить от Северска к Соледару. Однако им препятствуют российская армия совместно с силами ЛНР и ДНР.

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Силы союзных войск взяли под контроль территорию завода Knauf в городе Соледаре Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Также силами союзных войск в городе Соледаре взята под контроль территория завода Knauf. Наши бойцы планомерно, путем грамотного и неспешного ведения боя продвигаются на оккупированную территорию, тем самым вынуждая противника покинуть свои укрепленные позиции», — написал он в своем telegram-канале. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификации республики, а также защита мирного населения Донбасса. В июле союзные войска зашли в городскую черту Соледара. Сообщалось, что ВСУ пытаются отступить от Северска к Соледару. Однако им препятствуют российская армия совместно с силами ЛНР и ДНР.
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