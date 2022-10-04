04 октября 2022

Захарова отреагировала на позицию Дании по взрывам на «Северных потоках»

Захарова: позиция Дании по «Северным потокам» «гадкая и противозаконная»
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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова заявила, что Дания распространяет ложную информацию о РФ Фото:
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«Северный поток — 2»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «гадкой и противозаконной» позицию Дании по взрывам на «Северных потоках». Об этом она написала в своем telegram-канале.

«Гадкую и противозаконную позицию в связи со взрывами на нитках газопровода „Северный поток — 1“ и „Северный поток — 2“ занимают власти Дании, в исключительной экономической зоне которой, близ острова Борнхольм, в ночь на 26 сентября была осуществлена диверсия», — заявила Захарова. Она считает, что датский министр иностранных дел Йеппе Кофод обвинил Россию в якобы распространении ложной информации о причастности Запада к подрыву газопроводов. По ее словам, российская сторона привела факты, «указывающие на заинтересованность ряда иностранных государств, в первую очередь США, в уничтожении газопроводов».

В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Оператор Nord Stream AG назвал эту аварию беспрецедентной. Ранее Захарова заявляла, что «Северные потоки» повреждены в водах стран, которые контролируются США. По ее словам, Штаты много лет подряд выступали против работы газопроводов.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «гадкой и противозаконной» позицию Дании по взрывам на «Северных потоках». Об этом она написала в своем telegram-канале. «Гадкую и противозаконную позицию в связи со взрывами на нитках газопровода „Северный поток — 1“ и „Северный поток — 2“ занимают власти Дании, в исключительной экономической зоне которой, близ острова Борнхольм, в ночь на 26 сентября была осуществлена диверсия», — заявила Захарова. Она считает, что датский министр иностранных дел Йеппе Кофод обвинил Россию в якобы распространении ложной информации о причастности Запада к подрыву газопроводов. По ее словам, российская сторона привела факты, «указывающие на заинтересованность ряда иностранных государств, в первую очередь США, в уничтожении газопроводов». В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Оператор Nord Stream AG назвал эту аварию беспрецедентной. Ранее Захарова заявляла, что «Северные потоки» повреждены в водах стран, которые контролируются США. По ее словам, Штаты много лет подряд выступали против работы газопроводов.
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