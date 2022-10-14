Операторы связи снизили стоимость роуминга для бегущих от мобилизации россиян

Российские операторы связи начали снижать стоимость роуминга после начала частичной мобилизации

14 октября 2022 в 06:20 Размер текста - 17 +

«Мегафон» сделал роуминговые тарифы в три раза выгоднее на территории стран, популярных для релокации Фото: Алексей Глазырин © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Российские операторы сотовой связи начали снижать цены на услуги роуминга в странах, популярных у граждан, бегущих из страны от частичной мобилизации. Тарифы пересмотрели «Вымпелком», «Тинькофф мобайл» и «Мегафон». Ряд российских операторов связи начали снижать стоимость роуминга в странах, популярных для релокации россиян после объявления частичной мобилизации, пишет « Коммерсант ». Уточняется, что адаптировали свои тарифы операторы «Вымпелком», «Тинькофф мобайл» и «Мегафон». Роуминг стал выгоднее на территории Казахстана, Турции, Армении и других стран. В «Мегафоне» заявили, что сделали свои роуминговые тарифы примерно втрое выгоднее, чем было ранее. Частичная мобилизация была объявлена в России президентом Владимиром Путиным 21 сентября в связи с проведением спецоперации на Украине. Мобилизационные мероприятия направлены на защиту суверенитета и целостности страны. Большое число россиян покинуло страну после объявления частичной мобилизации. Депутат Госдумы РФ Николай Валуев признался, что ему стыдно за массовый исход дезертиров из России.

Российские операторы сотовой связи начали снижать цены на услуги роуминга в странах, популярных у граждан, бегущих из страны от частичной мобилизации. Тарифы пересмотрели «Вымпелком», «Тинькофф мобайл» и «Мегафон». Ряд российских операторов связи начали снижать стоимость роуминга в странах, популярных для релокации россиян после объявления частичной мобилизации, пишет «Коммерсант». Уточняется, что адаптировали свои тарифы операторы «Вымпелком», «Тинькофф мобайл» и «Мегафон». Роуминг стал выгоднее на территории Казахстана, Турции, Армении и других стран. В «Мегафоне» заявили, что сделали свои роуминговые тарифы примерно втрое выгоднее, чем было ранее. Частичная мобилизация была объявлена в России президентом Владимиром Путиным 21 сентября в связи с проведением спецоперации на Украине. Мобилизационные мероприятия направлены на защиту суверенитета и целостности страны. Большое число россиян покинуло страну после объявления частичной мобилизации. Депутат Госдумы РФ Николай Валуев признался, что ему стыдно за массовый исход дезертиров из России.