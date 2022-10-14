Операторы связи снизили стоимость роуминга для бегущих от мобилизации россиян

Российские операторы сотовой связи начали снижать цены на услуги роуминга в странах, популярных у граждан, бегущих из страны от частичной мобилизации. Тарифы пересмотрели «Вымпелком», «Тинькофф мобайл» и «Мегафон».
Ряд российских операторов связи начали снижать стоимость роуминга в странах, популярных для релокации россиян после объявления частичной мобилизации, пишет «Коммерсант». Уточняется, что адаптировали свои тарифы операторы «Вымпелком», «Тинькофф мобайл» и «Мегафон».
Роуминг стал выгоднее на территории Казахстана, Турции, Армении и других стран. В «Мегафоне» заявили, что сделали свои роуминговые тарифы примерно втрое выгоднее, чем было ранее.
Частичная мобилизация была объявлена в России президентом Владимиром Путиным 21 сентября в связи с проведением спецоперации на Украине. Мобилизационные мероприятия направлены на защиту суверенитета и целостности страны. Большое число россиян покинуло страну после объявления частичной мобилизации. Депутат Госдумы РФ Николай Валуев признался, что ему стыдно за массовый исход дезертиров из России.
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Российские операторы сотовой связи начали снижать цены на услуги роуминга в странах, популярных у граждан, бегущих из страны от частичной мобилизации. Тарифы пересмотрели «Вымпелком», «Тинькофф мобайл» и «Мегафон». Ряд российских операторов связи начали снижать стоимость роуминга в странах, популярных для релокации россиян после объявления частичной мобилизации, пишет «Коммерсант». Уточняется, что адаптировали свои тарифы операторы «Вымпелком», «Тинькофф мобайл» и «Мегафон». Роуминг стал выгоднее на территории Казахстана, Турции, Армении и других стран. В «Мегафоне» заявили, что сделали свои роуминговые тарифы примерно втрое выгоднее, чем было ранее. Частичная мобилизация была объявлена в России президентом Владимиром Путиным 21 сентября в связи с проведением спецоперации на Украине. Мобилизационные мероприятия направлены на защиту суверенитета и целостности страны. Большое число россиян покинуло страну после объявления частичной мобилизации. Депутат Госдумы РФ Николай Валуев признался, что ему стыдно за массовый исход дезертиров из России.