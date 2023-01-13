Курганский психиатр-нарколог переехал на Ямал, несмотря на дефицит врачей

13 января 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Молодой врач из Белозерской ЦРБ устроился на работу в больницу ЯНАО (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Врач психиатр-нарколог из Курганской области Алексей Чухломин с января 2023 года приступил к работе в Тазовской ЦРБ ЯНАО. Об этом сообщает пресс-служба ГБУЗ «Тазовская ЦРБ» на своей стране во «ВКонтакте». «Знакомьтесь, новый доктор! Чухломин Алексей Викторович, врач-нарколог. Окончил Тюменский государственный медицинский университет в 2017 году. Алексей Викторович прибыл к нам из Курганской области. Стаж работы по специальности — пять лет», — говорится в сообщении, размещенном в группе ГБУЗ «Тазовская ЦРБ» во «ВКонтакте». Врач рассказал, что его родители работали фельдшерами. Их пример стал для него определяющим в выборе профессии. После окончания факультета «Лечебное дело» Чухолмин прошел ординатуру по «Психиатрии», а после решил углубиться в раздел психиатрии — «наркология», прошел переподготовку по специальности «психиатр-нарколог». В Курганской области Чухолмин работал в Белозерской ЦРБ, где, судя по информации на сайте больницы, был единственными психиатром-наркологом. В списке вакансий врачей, размещенном на сайте департамента здравоохранения Курганской области, значится пять вакансий психиатров-наркологов с зарплатой от 75 тысяч рублей. Эти специалисты требуются в межрайонную больницу №2 (в село Варгаши, районный поселок Лебяжье, село Мокроусово), в межрайонную больницу №3 (село Глядянское), в Катайскую ЦРБ. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать информацию об увольнении врача. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области на протяжении нескольких лет регистрируются высокий дефицит медицинских кадров и самая низкая обеспеченность врачами населения в стране. В региональном депздраве с 1 декабря 2022 года начал работу Центр по трудоустройству медицинских работников для решения этой проблемы. Молодой врач психиатр-нарколог из Курганской области переехал на работу в больницу ЯНАО фото: группа «ГБУЗ ЯНАО «Тазовская ЦРБ», соцсеть «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Врач психиатр-нарколог из Курганской области Алексей Чухломин с января 2023 года приступил к работе в Тазовской ЦРБ ЯНАО. Об этом сообщает пресс-служба ГБУЗ «Тазовская ЦРБ» на своей стране во «ВКонтакте». «Знакомьтесь, новый доктор! Чухломин Алексей Викторович, врач-нарколог. Окончил Тюменский государственный медицинский университет в 2017 году. Алексей Викторович прибыл к нам из Курганской области. Стаж работы по специальности — пять лет», — говорится в сообщении, размещенном в группе ГБУЗ «Тазовская ЦРБ» во «ВКонтакте». Врач рассказал, что его родители работали фельдшерами. Их пример стал для него определяющим в выборе профессии. После окончания факультета «Лечебное дело» Чухолмин прошел ординатуру по «Психиатрии», а после решил углубиться в раздел психиатрии — «наркология», прошел переподготовку по специальности «психиатр-нарколог». В Курганской области Чухолмин работал в Белозерской ЦРБ, где, судя по информации на сайте больницы, был единственными психиатром-наркологом. В списке вакансий врачей, размещенном на сайте департамента здравоохранения Курганской области, значится пять вакансий психиатров-наркологов с зарплатой от 75 тысяч рублей. Эти специалисты требуются в межрайонную больницу №2 (в село Варгаши, районный поселок Лебяжье, село Мокроусово), в межрайонную больницу №3 (село Глядянское), в Катайскую ЦРБ. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать информацию об увольнении врача. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области на протяжении нескольких лет регистрируются высокий дефицит медицинских кадров и самая низкая обеспеченность врачами населения в стране. В региональном депздраве с 1 декабря 2022 года начал работу Центр по трудоустройству медицинских работников для решения этой проблемы.