07 мая 2023

ФСБ рассекретила архивы о зверствах нацистов в Артемовске

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Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина. Екатеринбург, ельцин центр, президентский центр имени ельцина бн, архив
ФСБ обнародовала секретные документы времен Великой Отечественной войны Фото:

ФСБ России опубликовала секретные архивы, касающиеся преступлений немецких нацистов времен Великой Отечественной войны в Артемовске (Бахмуте). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Для „неблагонадежных граждан“ немцы создали в городе пять лагерей, в которых содержалось единовременно до 3 000 человек. После допросов в тайной полиции многие расстреливались, а оставшиеся использовались на принудительных работах, невзирая на состояние здоровья и возраст», — говорится на сайте спецслужбы.

Также там рассказали и про другие зверства нацистов. Например, под угрозой голодной смерти они заставляли несовершеннолетних девушек работать в публичных домах, а те, кто получал венерические заболевания, «исчезали». Кроме того, в 1942 году нацисты удушили угарным газом три тысячи человек, а детей отравили ядом. Свидетель зверств А. Манукалов сообщил, что был очевидцем казни беременной женщины с тремя малолетними детьми. С ними расправились за то, что они вышли за пределы города.

Ранее ФСБ опубликовала документы о преступлениях литовских коллаборационистов, пишет RT. Также ведомство обнародовало данные о преступлениях против советских заключенных немецкого пересыльного лагеря «Дулаг-205» под Сталинградом, передает Life.

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ФСБ России опубликовала секретные архивы, касающиеся преступлений немецких нацистов времен Великой Отечественной войны в Артемовске (Бахмуте). Об этом сообщается на сайте ведомства. «Для „неблагонадежных граждан“ немцы создали в городе пять лагерей, в которых содержалось единовременно до 3 000 человек. После допросов в тайной полиции многие расстреливались, а оставшиеся использовались на принудительных работах, невзирая на состояние здоровья и возраст», — говорится на сайте спецслужбы. Также там рассказали и про другие зверства нацистов. Например, под угрозой голодной смерти они заставляли несовершеннолетних девушек работать в публичных домах, а те, кто получал венерические заболевания, «исчезали». Кроме того, в 1942 году нацисты удушили угарным газом три тысячи человек, а детей отравили ядом. Свидетель зверств А. Манукалов сообщил, что был очевидцем казни беременной женщины с тремя малолетними детьми. С ними расправились за то, что они вышли за пределы города. Ранее ФСБ опубликовала документы о преступлениях литовских коллаборационистов, пишет RT. Также ведомство обнародовало данные о преступлениях против советских заключенных немецкого пересыльного лагеря «Дулаг-205» под Сталинградом, передает Life.
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