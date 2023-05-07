ФСБ рассекретила архивы о зверствах нацистов в Артемовске

08 мая 2023 в 07:37 Размер текста - 17 +

ФСБ обнародовала секретные документы времен Великой Отечественной войны Фото: Анна Майорова © URA.RU ФСБ России опубликовала секретные архивы, касающиеся преступлений немецких нацистов времен Великой Отечественной войны в Артемовске (Бахмуте). Об этом сообщается на сайте ведомства. «Для „неблагонадежных граждан“ немцы создали в городе пять лагерей, в которых содержалось единовременно до 3 000 человек. После допросов в тайной полиции многие расстреливались, а оставшиеся использовались на принудительных работах, невзирая на состояние здоровья и возраст», — говорится на сайте спецслужбы. Также там рассказали и про другие зверства нацистов. Например, под угрозой голодной смерти они заставляли несовершеннолетних девушек работать в публичных домах, а те, кто получал венерические заболевания, «исчезали». Кроме того, в 1942 году нацисты удушили угарным газом три тысячи человек, а детей отравили ядом. Свидетель зверств А. Манукалов сообщил, что был очевидцем казни беременной женщины с тремя малолетними детьми. С ними расправились за то, что они вышли за пределы города. Ранее ФСБ опубликовала документы о преступлениях литовских коллаборационистов, пишет RT. Также ведомство обнародовало данные о преступлениях против советских заключенных немецкого пересыльного лагеря «Дулаг-205» под Сталинградом, передает Life .

ФСБ России опубликовала секретные архивы, касающиеся преступлений немецких нацистов времен Великой Отечественной войны в Артемовске (Бахмуте). Об этом сообщается на сайте ведомства. «Для „неблагонадежных граждан“ немцы создали в городе пять лагерей, в которых содержалось единовременно до 3 000 человек. После допросов в тайной полиции многие расстреливались, а оставшиеся использовались на принудительных работах, невзирая на состояние здоровья и возраст», — говорится на сайте спецслужбы. Также там рассказали и про другие зверства нацистов. Например, под угрозой голодной смерти они заставляли несовершеннолетних девушек работать в публичных домах, а те, кто получал венерические заболевания, «исчезали». Кроме того, в 1942 году нацисты удушили угарным газом три тысячи человек, а детей отравили ядом. Свидетель зверств А. Манукалов сообщил, что был очевидцем казни беременной женщины с тремя малолетними детьми. С ними расправились за то, что они вышли за пределы города. Ранее ФСБ опубликовала документы о преступлениях литовских коллаборационистов, пишет RT. Также ведомство обнародовало данные о преступлениях против советских заключенных немецкого пересыльного лагеря «Дулаг-205» под Сталинградом, передает Life.