Военный эксперт назвал скрытую цель поставок оружия Украине

Полковник запаса Насонов: Украину интересует оружие, которые можно перепродать

Украина перепродает вооружение другим странам Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти больше всего интересует оружие, которое можно выгодно перепродать третьим странам. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель холдинга структур безопасности «Русь», полковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов.

«Украинский коррупционный режим с огромным интересом пытается приобрести себе любые вооружения, но с большей степенью его интересует то, которое можно будет неким образом результативно использовать, а именно перепродать. Поэтому в ситуации с попыткой получить американские истребители F-16 ведутся двусторонние игры», — сказал Роман Насонов.

В связи с этим, подчеркнул собеседник агентства, Киеву будет практически невозможно получить американские истребители. «Качественно небо не закрыть на данном театре военных действий. Обученность личного состава недостаточная, а также необходимо будет выполнять все требования американцев, связанные с качественным техническим обслуживанием, которое весьма сложное», — объяснил эксперт.

«Американцы тоже не хотят [поставлять истребители] по многим причинам. Во-первых, это достаточно дорогая игрушка — сотни миллионов долларов. Во-вторых, в случае ее поражения на поле боя это большая потеря престижа американского военно-промышленного комплекса. В-третьих, в Украине недостаточно развита соответствующая инфраструктура, позволяющая их качественно применять», — добавил полковник запаса Насонов.