ООН упрекнула Эстонию из-за прекращения обучения на русском языке

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Открытие после капитального ремонта здания школы №25 им. В.Г. Феофанова. Екатеринбург, гимназия, обучение, учеба, школа, начальная школа, образование, русский язык, уроки, лицей
Поправки ограничивают образование на языках меньшинств Эстонии, говорится в документе Фото:

Ограничение ведения уроков на русском языке в Эстонии нарушает положения международного договора по правам человека. Об этом сообщается в заявлении спецдокладчиков ООН, которое было распространено Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

«Новый закон серьезно ограничивает образование на языках меньшинств в Эстонии, что противоречит международным документам по правам человека», — сообщается в документе. Там отмечают, что недавние поправки в законодательстве ограничивают образование на языках меньшинств Эстонии, так как обучение на эстонском языке становится обязательным для всех учебных учреждений.

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Ограничение ведения уроков на русском языке в Эстонии нарушает положения международного договора по правам человека. Об этом сообщается в заявлении спецдокладчиков ООН, которое было распространено Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). «Новый закон серьезно ограничивает образование на языках меньшинств в Эстонии, что противоречит международным документам по правам человека», — сообщается в документе. Там отмечают, что недавние поправки в законодательстве ограничивают образование на языках меньшинств Эстонии, так как обучение на эстонском языке становится обязательным для всех учебных учреждений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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