ООН упрекнула Эстонию из-за прекращения обучения на русском языке

Ограничение ведения уроков на русском языке в Эстонии нарушает положения международного договора по правам человека. Об этом сообщается в заявлении спецдокладчиков ООН, которое было распространено Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
«Новый закон серьезно ограничивает образование на языках меньшинств в Эстонии, что противоречит международным документам по правам человека», — сообщается в документе. Там отмечают, что недавние поправки в законодательстве ограничивают образование на языках меньшинств Эстонии, так как обучение на эстонском языке становится обязательным для всех учебных учреждений.
Ограничение ведения уроков на русском языке в Эстонии нарушает положения международного договора по правам человека. Об этом сообщается в заявлении спецдокладчиков ООН, которое было распространено Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). «Новый закон серьезно ограничивает образование на языках меньшинств в Эстонии, что противоречит международным документам по правам человека», — сообщается в документе. Там отмечают, что недавние поправки в законодательстве ограничивают образование на языках меньшинств Эстонии, так как обучение на эстонском языке становится обязательным для всех учебных учреждений.