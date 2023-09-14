Бизнесмен Годдард назвал сроки возвращения западных компаний в Россию

Бизнесмен Годдард: западные компании захотят работать с РФ в следующие пять лет

Иностранные компании ищут альтернативные способы работать в РФ Фото: Алексей Гайнов © URA.RU

В ближайшие три-пять лет из-за значительных возможностей для бизнеса в Россию смогут вернуться западные компании. Об этом заявил президент созданной в РФ компании по привлечению инвестиций и построению бизнеса Netley Group Майкл Годдард.

«Я думаю, что много западных компаний ищут альтернативные способы работать с Россией, потому что они хотят быть в России. На Западе есть много дружелюбных людей, которые хотят работать с Россией. И в следующие три или пять лет, я думаю, можно будет увидеть много таких», — заявил Годдард РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин призвал договориться с бизнесом, чтобы он остался в РФ. Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме.