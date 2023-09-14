Бизнесмен Годдард назвал сроки возвращения западных компаний в Россию

Бизнесмен Годдард: западные компании захотят работать с РФ в следующие пять лет
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Чиновник, бизнесмен, портфель. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, бизнес, министр, портфель министра
Иностранные компании ищут альтернативные способы работать в РФ Фото:

В ближайшие три-пять лет из-за значительных возможностей для бизнеса в Россию смогут вернуться западные компании. Об этом заявил президент созданной в РФ компании по привлечению инвестиций и построению бизнеса Netley Group Майкл Годдард.

«Я думаю, что много западных компаний ищут альтернативные способы работать с Россией, потому что они хотят быть в России. На Западе есть много дружелюбных людей, которые хотят работать с Россией. И в следующие три или пять лет, я думаю, можно будет увидеть много таких», — заявил Годдард РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин призвал договориться с бизнесом, чтобы он остался в РФ. Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме.

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В ближайшие три-пять лет из-за значительных возможностей для бизнеса в Россию смогут вернуться западные компании. Об этом заявил президент созданной в РФ компании по привлечению инвестиций и построению бизнеса Netley Group Майкл Годдард. «Я думаю, что много западных компаний ищут альтернативные способы работать с Россией, потому что они хотят быть в России. На Западе есть много дружелюбных людей, которые хотят работать с Россией. И в следующие три или пять лет, я думаю, можно будет увидеть много таких», — заявил Годдард РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин призвал договориться с бизнесом, чтобы он остался в РФ. Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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