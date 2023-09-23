23 сентября 2023

Asia Times: речь Байдена в ООН провалилась из-за президентских амбиций

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Выступление американского президента Байдена в ООН пресса назвала провальным Фото:

Речь президента США Джо Байдена в ООН стала провальной из-за его нежелания искать мирное решение конфликта на Украине. Американский президент считает жесткую позицию в отношении России полезной для переизбрания. Об этом сообщили СМИ.

«Речь Байдена стала катастрофой с точки зрения поиска мирного решения для Украины. Вероятно, речь была призвана помочь его переизбранию. Еще неизвестно, достиг ли он этого, заняв жесткую позицию по Украине», — пишет Asia Times, ссылаясь на выступление Байдена в ООН.

Ранее американский сенатор Томми Табервилл заявил о том, как президент США Джо Байден не понимает, что происходящее на фоне спецоперации выглядит так, будто Америкой управляет глава Украины Владимир Зеленский. Сенатор добавил, что Зеленский рулит этим шоу.

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Речь президента США Джо Байдена в ООН стала провальной из-за его нежелания искать мирное решение конфликта на Украине. Американский президент считает жесткую позицию в отношении России полезной для переизбрания. Об этом сообщили СМИ. «Речь Байдена стала катастрофой с точки зрения поиска мирного решения для Украины. Вероятно, речь была призвана помочь его переизбранию. Еще неизвестно, достиг ли он этого, заняв жесткую позицию по Украине», — пишет Asia Times, ссылаясь на выступление Байдена в ООН. Ранее американский сенатор Томми Табервилл заявил о том, как президент США Джо Байден не понимает, что происходящее на фоне спецоперации выглядит так, будто Америкой управляет глава Украины Владимир Зеленский. Сенатор добавил, что Зеленский рулит этим шоу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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