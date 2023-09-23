Asia Times: речь Байдена в ООН провалилась из-за президентских амбиций 24 сентября 2023 в 01:19 Размер текста - 17 + Выступление американского президента Байдена в ООН пресса назвала провальным Фото: Official White House / Cameron Smith Речь президента США Джо Байдена в ООН стала провальной из-за его нежелания искать мирное решение конфликта на Украине. Американский президент считает жесткую позицию в отношении России полезной для переизбрания. Об этом сообщили СМИ. «Речь Байдена стала катастрофой с точки зрения поиска мирного решения для Украины. Вероятно, речь была призвана помочь его переизбранию. Еще неизвестно, достиг ли он этого, заняв жесткую позицию по Украине», — пишет Asia Times , ссылаясь на выступление Байдена в ООН. Ранее американский сенатор Томми Табервилл заявил о том, как президент США Джо Байден не понимает, что происходящее на фоне спецоперации выглядит так, будто Америкой управляет глава Украины Владимир Зеленский. Сенатор добавил, что Зеленский рулит этим шоу. Речь президента США Джо Байдена в ООН стала провальной из-за его нежелания искать мирное решение конфликта на Украине. Американский президент считает жесткую позицию в отношении России полезной для переизбрания. Об этом сообщили СМИ. «Речь Байдена стала катастрофой с точки зрения поиска мирного решения для Украины. Вероятно, речь была призвана помочь его переизбранию. Еще неизвестно, достиг ли он этого, заняв жесткую позицию по Украине», — пишет Asia Times, ссылаясь на выступление Байдена в ООН. Ранее американский сенатор Томми Табервилл заявил о том, как президент США Джо Байден не понимает, что происходящее на фоне спецоперации выглядит так, будто Америкой управляет глава Украины Владимир Зеленский. Сенатор добавил, что Зеленский рулит этим шоу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям