Asia Times: речь Байдена в ООН провалилась из-за президентских амбиций

Речь президента США Джо Байдена в ООН стала провальной из-за его нежелания искать мирное решение конфликта на Украине. Американский президент считает жесткую позицию в отношении России полезной для переизбрания. Об этом сообщили СМИ.
«Речь Байдена стала катастрофой с точки зрения поиска мирного решения для Украины. Вероятно, речь была призвана помочь его переизбранию. Еще неизвестно, достиг ли он этого, заняв жесткую позицию по Украине», — пишет
Ранее американский сенатор Томми Табервилл заявил о том, как президент США Джо Байден не понимает, что происходящее на фоне спецоперации выглядит так, будто Америкой управляет глава Украины Владимир Зеленский. Сенатор добавил, что Зеленский рулит этим шоу.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.