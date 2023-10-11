Песков ответил на вопрос о российских миротворцах в Карабахе

В ходе телефонного разговора Путина и Пашиняна вопрос о российских миротворцах не обсуждался, сообщил Дмитрий Песков
новость из сюжетаНагорный Карабах прекращает существование
Вопрос о дальнейшей судьбе российских миротворцев в случае, если они уйдут из Карабаха, не обсуждался. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вопрос не обсуждался. Сейчас действительно де-факто и де-юре миротворцы находятся в Азербайджане. Что касается дальнейшего режима — это будет обсуждаться с азербайджанской стороной», — пояснил Дмитрий Песков.
Ранее президент Армении Никол Пашинян заявил, что в случае, если российские миротворцы уйдут из Карабаха, то не смогут передислоцироваться в Армению. Они должны будут вернуться в Россию.
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