Песков ответил на вопрос о российских миротворцах в Карабахе

Песков: Путин и Пашинян не обсуждали вопрос о российских миротворцах
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
В ходе телефонного разговора Путина и Пашиняна вопрос о российских миротворцах не обсуждался, сообщил Дмитрий Песков Фото:
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Вопрос о дальнейшей судьбе российских миротворцев в случае, если они уйдут из Карабаха, не обсуждался. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вопрос не обсуждался. Сейчас действительно де-факто и де-юре миротворцы находятся в Азербайджане. Что касается дальнейшего режима — это будет обсуждаться с азербайджанской стороной», — пояснил Дмитрий Песков.

Ранее президент Армении Никол Пашинян заявил, что в случае, если российские миротворцы уйдут из Карабаха, то не смогут передислоцироваться в Армению. Они должны будут вернуться в Россию.

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Вопрос о дальнейшей судьбе российских миротворцев в случае, если они уйдут из Карабаха, не обсуждался. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вопрос не обсуждался. Сейчас действительно де-факто и де-юре миротворцы находятся в Азербайджане. Что касается дальнейшего режима — это будет обсуждаться с азербайджанской стороной», — пояснил Дмитрий Песков. Ранее президент Армении Никол Пашинян заявил, что в случае, если российские миротворцы уйдут из Карабаха, то не смогут передислоцироваться в Армению. Они должны будут вернуться в Россию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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