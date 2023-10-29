Mash: налоговая закрыла российский бизнес Меладзе

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Концерт "Голоса Екатеринбурга" в рамках празднования Дня города, меладзе валерий
Фирму Валерия Меладзе закрыла московская налоговая Фото:

Налоговая закрыла фирму певца и музыкального продюсера Валерия Меладзе. Она была открыта 20 лет назад.

«Фирму Валерия Меладзе закрыла московская налоговая из-за отсутствия ее активности после отъезда артиста из России», — написал telegram-канал Mash. Отмечается, что компания предоставляла услуги в сфере исполнительного искусства.

После начала СВО Меладзе покинул Россию. В социальных сетях 2 января распространился видеоролик, на котором певец продолжил приветствие «Организации украинских националистов» (признана экстремистской, запрещена на территории России) на корпоративе в Дубае. В правоохранительных органах сообщали, что прокуратура Москвы проверит артиста на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает «Дни.ру».

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Налоговая закрыла фирму певца и музыкального продюсера Валерия Меладзе. Она была открыта 20 лет назад. «Фирму Валерия Меладзе закрыла московская налоговая из-за отсутствия ее активности после отъезда артиста из России», — написал telegram-канал Mash. Отмечается, что компания предоставляла услуги в сфере исполнительного искусства. После начала СВО Меладзе покинул Россию. В социальных сетях 2 января распространился видеоролик, на котором певец продолжил приветствие «Организации украинских националистов» (признана экстремистской, запрещена на территории России) на корпоративе в Дубае. В правоохранительных органах сообщали, что прокуратура Москвы проверит артиста на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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