Власти ЯНАО отправили детей Волновахи в тур по России

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Отправка мобилизованных. Тюмень, флаг рф, ржд, поезд
Поездку по культурным центрам России организовали власти ЯНАО Фото:

Школьники из Волновахи (ДНР) отправились в путешествие по Москве, Санкт-Петербургу и Нижнему Новгороду. Поездка стала возможна благодаря поддержке властей Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Первая группа волновахских ребят отправилась в путешествие по Москве, Санкт-Петербургу и Нижнему Новгороду. Округ берет на себя все затраты по проживанию, питанию, проезду и организации экскурсий. Сопровождают школьников их преподаватели, наставники из Содружества вожатых Ямала, активисты студенческих педагогических отрядов РСО», — сообщается на сайте ямальского правительства.

Путешествие продлится девять дней. Следующие группы отправятся 17 и 25 ноября. Для школьников проведут экскурсии по историческим центрам страны, встречи с Героями России, космонавтами, олимпийскими чемпионами. Детей познакомят с активной ямальской молодежью, которая расскажет о возможностях для развития.

Ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил о трехлетнем проекте, который позволит познакомить молодежь Волновахи и Волновахского района с культурными центрами страны. Список городов, которые посетят школьники Донбасса, будет расширяться. Этой осенью в путешествие отправятся первые 500 детей.

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Школьники из Волновахи (ДНР) отправились в путешествие по Москве, Санкт-Петербургу и Нижнему Новгороду. Поездка стала возможна благодаря поддержке властей Ямало-Ненецкого автономного округа. «Первая группа волновахских ребят отправилась в путешествие по Москве, Санкт-Петербургу и Нижнему Новгороду. Округ берет на себя все затраты по проживанию, питанию, проезду и организации экскурсий. Сопровождают школьников их преподаватели, наставники из Содружества вожатых Ямала, активисты студенческих педагогических отрядов РСО», — сообщается на сайте ямальского правительства. Путешествие продлится девять дней. Следующие группы отправятся 17 и 25 ноября. Для школьников проведут экскурсии по историческим центрам страны, встречи с Героями России, космонавтами, олимпийскими чемпионами. Детей познакомят с активной ямальской молодежью, которая расскажет о возможностях для развития. Ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил о трехлетнем проекте, который позволит познакомить молодежь Волновахи и Волновахского района с культурными центрами страны. Список городов, которые посетят школьники Донбасса, будет расширяться. Этой осенью в путешествие отправятся первые 500 детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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