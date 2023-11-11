Развлечения Культура Власти ЯНАО отправили детей Волновахи в тур по России 11 ноября 2023 в 17:55 Размер текста - 17 + Поездку по культурным центрам России организовали власти ЯНАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Школьники из Волновахи (ДНР) отправились в путешествие по Москве, Санкт-Петербургу и Нижнему Новгороду. Поездка стала возможна благодаря поддержке властей Ямало-Ненецкого автономного округа. «Первая группа волновахских ребят отправилась в путешествие по Москве, Санкт-Петербургу и Нижнему Новгороду. Округ берет на себя все затраты по проживанию, питанию, проезду и организации экскурсий. Сопровождают школьников их преподаватели, наставники из Содружества вожатых Ямала, активисты студенческих педагогических отрядов РСО», — сообщается на сайте ямальского правительства. Путешествие продлится девять дней. Следующие группы отправятся 17 и 25 ноября. Для школьников проведут экскурсии по историческим центрам страны, встречи с Героями России, космонавтами, олимпийскими чемпионами. Детей познакомят с активной ямальской молодежью, которая расскажет о возможностях для развития. Ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил о трехлетнем проекте, который позволит познакомить молодежь Волновахи и Волновахского района с культурными центрами страны. Список городов, которые посетят школьники Донбасса, будет расширяться. Этой осенью в путешествие отправятся первые 500 детей. Школьники из Волновахи (ДНР) отправились в путешествие по Москве, Санкт-Петербургу и Нижнему Новгороду. Поездка стала возможна благодаря поддержке властей Ямало-Ненецкого автономного округа. «Первая группа волновахских ребят отправилась в путешествие по Москве, Санкт-Петербургу и Нижнему Новгороду. Округ берет на себя все затраты по проживанию, питанию, проезду и организации экскурсий. Сопровождают школьников их преподаватели, наставники из Содружества вожатых Ямала, активисты студенческих педагогических отрядов РСО», — сообщается на сайте ямальского правительства. Путешествие продлится девять дней. Следующие группы отправятся 17 и 25 ноября. Для школьников проведут экскурсии по историческим центрам страны, встречи с Героями России, космонавтами, олимпийскими чемпионами. Детей познакомят с активной ямальской молодежью, которая расскажет о возможностях для развития. Ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил о трехлетнем проекте, который позволит познакомить молодежь Волновахи и Волновахского района с культурными центрами страны. Список городов, которые посетят школьники Донбасса, будет расширяться. Этой осенью в путешествие отправятся первые 500 детей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям