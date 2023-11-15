15 ноября 2023

Совбез ООН не принял российскую поправку по перемирию в Газе

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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет по экономическим и социальным вопросам
В проекте резолюции Мальты нет призыва к перемирию Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Совет безопасности ООН не принял российскую поправку к проекту резолюции Мальты. Поправка призывала к перемирию и прекращению боевых действий.

«За поправку от России проголосовали пять стран. США проголосовали против. Девять стран воздержались», — сообщают РИА Новости.

Теперь в проекте резолюции Мальты содержится только призыв к гуманитарным паузам, которые не предусматривают прекращения огня в секторе Газа. Голосование по нему пройдет 16 ноября.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 15 ноября о необходимости провести радикальные реформы в ООН. По его мнению, в результате развития многополярности ключевые места в международной организации занимает множество новых субъектов, а это должно отражаться и в Совбезе.

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Совет безопасности ООН не принял российскую поправку к проекту резолюции Мальты. Поправка призывала к перемирию и прекращению боевых действий. «За поправку от России проголосовали пять стран. США проголосовали против. Девять стран воздержались», — сообщают РИА Новости. Теперь в проекте резолюции Мальты содержится только призыв к гуманитарным паузам, которые не предусматривают прекращения огня в секторе Газа. Голосование по нему пройдет 16 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 15 ноября о необходимости провести радикальные реформы в ООН. По его мнению, в результате развития многополярности ключевые места в международной организации занимает множество новых субъектов, а это должно отражаться и в Совбезе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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