Совбез ООН не принял российскую поправку по перемирию в Газе

Совет безопасности ООН не принял российскую поправку к проекту резолюции Мальты. Поправка призывала к перемирию и прекращению боевых действий.
«За поправку от России проголосовали пять стран. США проголосовали против. Девять стран воздержались», — сообщают РИА Новости.
Теперь в проекте резолюции Мальты содержится только призыв к гуманитарным паузам, которые не предусматривают прекращения огня в секторе Газа. Голосование по нему пройдет 16 ноября.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 15 ноября о необходимости провести радикальные реформы в ООН. По его мнению, в результате развития многополярности ключевые места в международной организации занимает множество новых субъектов, а это должно отражаться и в Совбезе.
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