Совбез ООН не принял российскую поправку по перемирию в Газе

16 ноября 2023 в 02:02 Размер текста - 17 +

В проекте резолюции Мальты нет призыва к перемирию Фото: wikipedia.org/White House новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Совет безопасности ООН не принял российскую поправку к проекту резолюции Мальты. Поправка призывала к перемирию и прекращению боевых действий. «За поправку от России проголосовали пять стран. США проголосовали против. Девять стран воздержались», — сообщают РИА Новости. Теперь в проекте резолюции Мальты содержится только призыв к гуманитарным паузам, которые не предусматривают прекращения огня в секторе Газа. Голосование по нему пройдет 16 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 15 ноября о необходимости провести радикальные реформы в ООН. По его мнению, в результате развития многополярности ключевые места в международной организации занимает множество новых субъектов, а это должно отражаться и в Совбезе.

Совет безопасности ООН не принял российскую поправку к проекту резолюции Мальты. Поправка призывала к перемирию и прекращению боевых действий. «За поправку от России проголосовали пять стран. США проголосовали против. Девять стран воздержались», — сообщают РИА Новости. Теперь в проекте резолюции Мальты содержится только призыв к гуманитарным паузам, которые не предусматривают прекращения огня в секторе Газа. Голосование по нему пройдет 16 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 15 ноября о необходимости провести радикальные реформы в ООН. По его мнению, в результате развития многополярности ключевые места в международной организации занимает множество новых субъектов, а это должно отражаться и в Совбезе.