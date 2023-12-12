Экономист раскрыл, что будет с долларом при повышении ключевой ставки

Экономист Коныгин предсказал доллар по 90 рублей после повышения ключевой ставки
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Доллары США. Курган, купюры, деньги, доллары, валюта
После повышения ставки доллар может стоить 90-93 рубля, заявил Сергей Коныгин Фото:

Банк России не станет резко поднимать ставку, увеличив ее на один процентный пункт. Ставка останется высокой как минимум в первом полугодии следующего года, на фоне чего курс рубля удержится в районе 90-93 за доллар, заявил старший экономист Инвестиционного Банка Синара Сергей Коныгин.

«Банк России соберется на заседание по ключевой ставке 15 декабря. На этот раз ожидается повышение до 16 процентов», — рассказал Коныгин агентству «Прайм». По его словам, на фоне этого курс рубля будет держаться в районе 90-93 за доллар, а небольшое укрепление до 90 возможно на фоне налоговой недели.

Аналитик Максим Осадчий заявлял, что в следующем году курс доллара к рублю с высокой долей вероятности вновь поднимется. По его мнению, высока вероятность того, что национальная валюта ослабеет, пишет «Царьград».

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Банк России не станет резко поднимать ставку, увеличив ее на один процентный пункт. Ставка останется высокой как минимум в первом полугодии следующего года, на фоне чего курс рубля удержится в районе 90-93 за доллар, заявил старший экономист Инвестиционного Банка Синара Сергей Коныгин. «Банк России соберется на заседание по ключевой ставке 15 декабря. На этот раз ожидается повышение до 16 процентов», — рассказал Коныгин агентству «Прайм». По его словам, на фоне этого курс рубля будет держаться в районе 90-93 за доллар, а небольшое укрепление до 90 возможно на фоне налоговой недели. Аналитик Максим Осадчий заявлял, что в следующем году курс доллара к рублю с высокой долей вероятности вновь поднимется. По его мнению, высока вероятность того, что национальная валюта ослабеет, пишет «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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