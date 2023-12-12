Экономист раскрыл, что будет с долларом при повышении ключевой ставки

Экономист Коныгин предсказал доллар по 90 рублей после повышения ключевой ставки

12 декабря 2023 в 05:39 Размер текста - 17 +

После повышения ставки доллар может стоить 90-93 рубля, заявил Сергей Коныгин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Банк России не станет резко поднимать ставку, увеличив ее на один процентный пункт. Ставка останется высокой как минимум в первом полугодии следующего года, на фоне чего курс рубля удержится в районе 90-93 за доллар, заявил старший экономист Инвестиционного Банка Синара Сергей Коныгин. «Банк России соберется на заседание по ключевой ставке 15 декабря. На этот раз ожидается повышение до 16 процентов», — рассказал Коныгин агентству «Прайм». По его словам, на фоне этого курс рубля будет держаться в районе 90-93 за доллар, а небольшое укрепление до 90 возможно на фоне налоговой недели. Аналитик Максим Осадчий заявлял, что в следующем году курс доллара к рублю с высокой долей вероятности вновь поднимется. По его мнению, высока вероятность того, что национальная валюта ослабеет, пишет «Царьград».

Банк России не станет резко поднимать ставку, увеличив ее на один процентный пункт. Ставка останется высокой как минимум в первом полугодии следующего года, на фоне чего курс рубля удержится в районе 90-93 за доллар, заявил старший экономист Инвестиционного Банка Синара Сергей Коныгин. «Банк России соберется на заседание по ключевой ставке 15 декабря. На этот раз ожидается повышение до 16 процентов», — рассказал Коныгин агентству «Прайм». По его словам, на фоне этого курс рубля будет держаться в районе 90-93 за доллар, а небольшое укрепление до 90 возможно на фоне налоговой недели. Аналитик Максим Осадчий заявлял, что в следующем году курс доллара к рублю с высокой долей вероятности вновь поднимется. По его мнению, высока вероятность того, что национальная валюта ослабеет, пишет «Царьград».