Украина выходит из договора СНГ по льготам ветеранам Великой Отечественной

08 января 2024 в 21:14 Размер текста - 17 +

По словам Мельничука, это соглашение с СНГ не актуально для Киева Фото: Официальный сайт президента Украины На Украине в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором страна выходит из соглашения с СНГ об установлении льгот для участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. По его словам, соглашение утратило актуальность. «Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде проект закона «О выходе из соглашения об установлении для участников Великой Отечественной войны <…> дополнительных льгот и материальной помощи в связи с 50-летием Победы в Великой Отечественной войне», — пишет Мельничук в своем telegram-канале. Также в это соглашения входят такие категории граждан, как вдовы погибших военных и труженики тыла. По словам представителя кабмина, это соглашение больше не актуально. Мельничук написал, что этот законопроект стал продолжением с 2014 года украинского курса на минимальное участие на любых уровнях в деятельности СНГ. А также на неприсоединение ни к одному решению, которое будет принято высшими органами СНГ. Ранее сообщалось, что правительство Киева одобрило выход из соглашения стран СНГ о дополнительных льготах для участников Великой Отечественной войны. По словам Мельничука, это соглашение утратило актуальность. Это связано с тем, что его положения учтены или выполнены в нормах закона о статусе ветеранов и гарантии их социальной защиты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Украине в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором страна выходит из соглашения с СНГ об установлении льгот для участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. По его словам, соглашение утратило актуальность. «Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде проект закона «О выходе из соглашения об установлении для участников Великой Отечественной войны <…> дополнительных льгот и материальной помощи в связи с 50-летием Победы в Великой Отечественной войне», — пишет Мельничук в своем telegram-канале. Также в это соглашения входят такие категории граждан, как вдовы погибших военных и труженики тыла. По словам представителя кабмина, это соглашение больше не актуально. Мельничук написал, что этот законопроект стал продолжением с 2014 года украинского курса на минимальное участие на любых уровнях в деятельности СНГ. А также на неприсоединение ни к одному решению, которое будет принято высшими органами СНГ. Ранее сообщалось, что правительство Киева одобрило выход из соглашения стран СНГ о дополнительных льготах для участников Великой Отечественной войны. По словам Мельничука, это соглашение утратило актуальность. Это связано с тем, что его положения учтены или выполнены в нормах закона о статусе ветеранов и гарантии их социальной защиты.