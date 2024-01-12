НАТО встало на сторону США и Британии в вопросе ударов по Йемену

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Удары США и Британии по Йемену являются оборонительными, заявили в НАТО Фото:
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Военная операция США и Великобритании против хуситов

Альянс НАТО назвал удары США и Великобритании по Йемену оборонительными. Об этом сообщает агентство AFP.

«НАТО заявляет, что возглавляемые США удары по хуситам являются „оборонительными“», — говорится в материале. США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в разных частях Йемена, включая Сану, Ходейду, Таиз и Сааду.

Президент США Джо Байден считает удары ответом на угрозу свободе судоходства и обещает продолжать действовать без колебаний. Представитель шиитского движения «Ансар Алла», поддерживаемого Ираном, называет авиаудары террористическим варварством и агрессией. Представитель МИД России Мария Захарова осудила удары по Йемену, называя их примером извращения резолюций ООН и нарушением международного права в целях эскалации ситуации в регионе ради своих интересов, передает «Ридус».

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Альянс НАТО назвал удары США и Великобритании по Йемену оборонительными. Об этом сообщает агентство AFP. «НАТО заявляет, что возглавляемые США удары по хуситам являются „оборонительными“», — говорится в материале. США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в разных частях Йемена, включая Сану, Ходейду, Таиз и Сааду. Президент США Джо Байден считает удары ответом на угрозу свободе судоходства и обещает продолжать действовать без колебаний. Представитель шиитского движения «Ансар Алла», поддерживаемого Ираном, называет авиаудары террористическим варварством и агрессией. Представитель МИД России Мария Захарова осудила удары по Йемену, называя их примером извращения резолюций ООН и нарушением международного права в целях эскалации ситуации в регионе ради своих интересов, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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