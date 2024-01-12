В мире Европа НАТО встало на сторону США и Британии в вопросе ударов по Йемену 12 января 2024 в 16:11 Размер текста - 17 + Удары США и Британии по Йемену являются оборонительными, заявили в НАТО Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Joseph Calabrese новость из сюжета Военная операция США и Великобритании против хуситов Альянс НАТО назвал удары США и Великобритании по Йемену оборонительными. Об этом сообщает агентство AFP. «НАТО заявляет, что возглавляемые США удары по хуситам являются „оборонительными“», — говорится в материале. США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в разных частях Йемена, включая Сану, Ходейду, Таиз и Сааду. Президент США Джо Байден считает удары ответом на угрозу свободе судоходства и обещает продолжать действовать без колебаний. Представитель шиитского движения «Ансар Алла», поддерживаемого Ираном, называет авиаудары террористическим варварством и агрессией. Представитель МИД России Мария Захарова осудила удары по Йемену, называя их примером извращения резолюций ООН и нарушением международного права в целях эскалации ситуации в регионе ради своих интересов, передает «Ридус». Альянс НАТО назвал удары США и Великобритании по Йемену оборонительными. Об этом сообщает агентство AFP. «НАТО заявляет, что возглавляемые США удары по хуситам являются „оборонительными“», — говорится в материале. США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в разных частях Йемена, включая Сану, Ходейду, Таиз и Сааду. Президент США Джо Байден считает удары ответом на угрозу свободе судоходства и обещает продолжать действовать без колебаний. Представитель шиитского движения «Ансар Алла», поддерживаемого Ираном, называет авиаудары террористическим варварством и агрессией. Представитель МИД России Мария Захарова осудила удары по Йемену, называя их примером извращения резолюций ООН и нарушением международного права в целях эскалации ситуации в регионе ради своих интересов, передает «Ридус». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям