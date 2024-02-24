Глава Запорожья объяснил выселение семей на Украину

Балицкий: на Украину выселяли людей, не поддерживающих спецоперацию

25 февраля 2024 в 02:41 Размер текста - 17 +

Евгений Балицкий заявил, что граждан не поддерживающих СВО было не переубедить Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Запорожской области до присоединения к России выселяли на Украину людей, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО) и оскорблявших государственную символику РФ. Такая мера была принята из-за того, что подобных граждан было не переубедить, заявил губернатор региона Евгений Балицкий. «Мы выселили небольшое количество семей, это было очень непросто сделать. Выселили тех, кто так или иначе не поддерживал СВО, тех, кто оскорблял флаг, гимн России, президента [РФ Владимира Путина]», — заявил Балицкий в интервью радиоведущей Надане Фридрихсон. Он отметил, что выселять выселять целые семьи иногда приходилось принудительно, поскольку было понятно, что их «не переубедить» и позже с ними пришлось бы разбираться гораздо «жестче». По словам губернатора, выселение соответствовало положению, которое было в регионе до его вступления в состав России. Он подчеркнул, что жизни некоторых выселяемых были под угрозой, так как некоторых «могли бы убить соседи». Решение о присоединении освобожденных в ходе спецоперации на Украине Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей было принято по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября 2022 года. Тогда Владимир Путин заявил, что народы четырех регионов стали гражданами России навсегда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Запорожской области до присоединения к России выселяли на Украину людей, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО) и оскорблявших государственную символику РФ. Такая мера была принята из-за того, что подобных граждан было не переубедить, заявил губернатор региона Евгений Балицкий. «Мы выселили небольшое количество семей, это было очень непросто сделать. Выселили тех, кто так или иначе не поддерживал СВО, тех, кто оскорблял флаг, гимн России, президента [РФ Владимира Путина]», — заявил Балицкий в интервью радиоведущей Надане Фридрихсон. Он отметил, что выселять выселять целые семьи иногда приходилось принудительно, поскольку было понятно, что их «не переубедить» и позже с ними пришлось бы разбираться гораздо «жестче». По словам губернатора, выселение соответствовало положению, которое было в регионе до его вступления в состав России. Он подчеркнул, что жизни некоторых выселяемых были под угрозой, так как некоторых «могли бы убить соседи». Решение о присоединении освобожденных в ходе спецоперации на Украине Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей было принято по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября 2022 года. Тогда Владимир Путин заявил, что народы четырех регионов стали гражданами России навсегда.