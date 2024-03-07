Автомобили в феврале 2024 года стали доступнее для россиян

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ИННОПРОМ-2016. Первый день. Майорова. Перезалито. Екатеринбург, покупатели, машина, автосалон, автобан
В ряде регионов снизились цены на автомобили более, чем на 10%, отмечают аналитики Фото:

В России зафиксировано снижение стоимости автомобилей. В десяти регионах страны падение цен на авто составило более 10%. Такие данные приводят аналитики сервиса «Авто.ру», анализируя соответствующий рынок.

«На рынке новых автомобилей: цены уменьшились на 2%, до 3,6 миллиона рублей. Наибольшее снижение средней стоимости в 16% зафиксировано в Липецкой и Новосибирской областях. В общей сложности в десяти регионах страны снижение средней стоимости составило 10 и более процентов», — отмечают в пресс-службе сервиса. В числе таких территорий приводят Ставропольский край, Брянскую, Ярославскую, Тульскую и Омскую области.

Причем снижается стоимость не только на поддержанные автомобили, но также и новые, прямиком из салона. Среди популярных моделей авто отмечают удешевление Lada Vesta, Chery Tiggo 8 Pro Max и Mitsubishi ASX.

Однако не все модели автомобилей падают в цене. Есть и обратная ситуация. Например, в Калининградской и Астраханской областях цены на машины подорожали на 17% и 12% соответственно. Республика Коми также в этом списке — стоимость авто там повышена на 10% по сравнению с прошлым годом. Однако наиболее резкий скачок в ценнике зафиксирован в Оренбурге. Там автомобили подорожали на 21,5%.

Также в ряде регионов зафиксировано падение цен на автомобили с пробегом. В Пензенской области стоимость снизилась на 14%, в остальных снижение составило менее, чем на 10%. Это такие территории как Новосибирская и Белгородская области, а также Приморский край и республика Чувашия. Лидерами в этом сегменте стали следующие авто: Mercedes-Benz V-Class, Audi Q7 и SsangYong Kyron.

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В России зафиксировано снижение стоимости автомобилей. В десяти регионах страны падение цен на авто составило более 10%. Такие данные приводят аналитики сервиса «Авто.ру», анализируя соответствующий рынок. «На рынке новых автомобилей: цены уменьшились на 2%, до 3,6 миллиона рублей. Наибольшее снижение средней стоимости в 16% зафиксировано в Липецкой и Новосибирской областях. В общей сложности в десяти регионах страны снижение средней стоимости составило 10 и более процентов», — отмечают в пресс-службе сервиса. В числе таких территорий приводят Ставропольский край, Брянскую, Ярославскую, Тульскую и Омскую области. Причем снижается стоимость не только на поддержанные автомобили, но также и новые, прямиком из салона. Среди популярных моделей авто отмечают удешевление Lada Vesta, Chery Tiggo 8 Pro Max и Mitsubishi ASX. Однако не все модели автомобилей падают в цене. Есть и обратная ситуация. Например, в Калининградской и Астраханской областях цены на машины подорожали на 17% и 12% соответственно. Республика Коми также в этом списке — стоимость авто там повышена на 10% по сравнению с прошлым годом. Однако наиболее резкий скачок в ценнике зафиксирован в Оренбурге. Там автомобили подорожали на 21,5%. Также в ряде регионов зафиксировано падение цен на автомобили с пробегом. В Пензенской области стоимость снизилась на 14%, в остальных снижение составило менее, чем на 10%. Это такие территории как Новосибирская и Белгородская области, а также Приморский край и республика Чувашия. Лидерами в этом сегменте стали следующие авто: Mercedes-Benz V-Class, Audi Q7 и SsangYong Kyron.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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