Автомобили в феврале 2024 года стали доступнее для россиян

07 марта 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

В ряде регионов снизились цены на автомобили более, чем на 10%, отмечают аналитики Фото: Анна Майорова © URA.RU В России зафиксировано снижение стоимости автомобилей. В десяти регионах страны падение цен на авто составило более 10%. Такие данные приводят аналитики сервиса «Авто.ру», анализируя соответствующий рынок. «На рынке новых автомобилей: цены уменьшились на 2%, до 3,6 миллиона рублей. Наибольшее снижение средней стоимости в 16% зафиксировано в Липецкой и Новосибирской областях. В общей сложности в десяти регионах страны снижение средней стоимости составило 10 и более процентов», — отмечают в пресс-службе сервиса. В числе таких территорий приводят Ставропольский край, Брянскую, Ярославскую, Тульскую и Омскую области. Причем снижается стоимость не только на поддержанные автомобили, но также и новые, прямиком из салона. Среди популярных моделей авто отмечают удешевление Lada Vesta, Chery Tiggo 8 Pro Max и Mitsubishi ASX. Однако не все модели автомобилей падают в цене. Есть и обратная ситуация. Например, в Калининградской и Астраханской областях цены на машины подорожали на 17% и 12% соответственно. Республика Коми также в этом списке — стоимость авто там повышена на 10% по сравнению с прошлым годом. Однако наиболее резкий скачок в ценнике зафиксирован в Оренбурге. Там автомобили подорожали на 21,5%. Также в ряде регионов зафиксировано падение цен на автомобили с пробегом. В Пензенской области стоимость снизилась на 14%, в остальных снижение составило менее, чем на 10%. Это такие территории как Новосибирская и Белгородская области, а также Приморский край и республика Чувашия. Лидерами в этом сегменте стали следующие авто: Mercedes-Benz V-Class, Audi Q7 и SsangYong Kyron. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России зафиксировано снижение стоимости автомобилей. В десяти регионах страны падение цен на авто составило более 10%. Такие данные приводят аналитики сервиса «Авто.ру», анализируя соответствующий рынок. «На рынке новых автомобилей: цены уменьшились на 2%, до 3,6 миллиона рублей. Наибольшее снижение средней стоимости в 16% зафиксировано в Липецкой и Новосибирской областях. В общей сложности в десяти регионах страны снижение средней стоимости составило 10 и более процентов», — отмечают в пресс-службе сервиса. В числе таких территорий приводят Ставропольский край, Брянскую, Ярославскую, Тульскую и Омскую области. Причем снижается стоимость не только на поддержанные автомобили, но также и новые, прямиком из салона. Среди популярных моделей авто отмечают удешевление Lada Vesta, Chery Tiggo 8 Pro Max и Mitsubishi ASX. Однако не все модели автомобилей падают в цене. Есть и обратная ситуация. Например, в Калининградской и Астраханской областях цены на машины подорожали на 17% и 12% соответственно. Республика Коми также в этом списке — стоимость авто там повышена на 10% по сравнению с прошлым годом. Однако наиболее резкий скачок в ценнике зафиксирован в Оренбурге. Там автомобили подорожали на 21,5%. Также в ряде регионов зафиксировано падение цен на автомобили с пробегом. В Пензенской области стоимость снизилась на 14%, в остальных снижение составило менее, чем на 10%. Это такие территории как Новосибирская и Белгородская области, а также Приморский край и республика Чувашия. Лидерами в этом сегменте стали следующие авто: Mercedes-Benz V-Class, Audi Q7 и SsangYong Kyron.