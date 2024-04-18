Челябинца отправили в тюрьму за двойное убийство в Курганской области

18 апреля 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Курганский суд отправил челябинца за убийства в тюрьму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель города Еманжелинска (Челябинская область) признан виновным в убийстве двух лиц. За убийства, совершенные в 2006 году в Целинном районе Курганской области, мужчину приговорили к 22 годам лишения свободы, часть из которых он проведет в тюрьме. Информация появилась на сайте курганского СУ СК. «Собранные следственными органами СК Российской Федерации по Курганской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 40-летнего жителя Челябинской области. Мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п.„а“ ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)», — говорится в сообщении пресс-службы. Убийства, в которых сознался челябинец, были совершены в ноябре 2006 года. Ранее судимому мужчине назначили наказание в виде 22 лет лишения свободы (два из них в тюрьме). Приговор в законную силу не вступил. Следователи задержали убийцу в городе Еманжелинске в ходе расследования дела об исчезновении жителя села Казак-Кочердык. Задержанный рассказал сотрудникам, что в вечер убийства от его рук погибли два человека. Мужчина был в гостях у одного из погибших. В ходе нетрезвой ссоры он задушил хозяина и еще одного гостя, после чего сбросил их тела в выгребную яму, закопал и уехал из региона. «Криминальное захоронение было обнаружено при участии следователей-криминалистов отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в г. Екатеринбург) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России с использованием высокотехнологичного криминалистического оборудования (георадара)», — сообщили подробности в следственном управлении. Ранее URA.RU сообщало, что задержанному по подозрению в гибели двух людей челябинцу грозит до 20 лет лишения свободы. В следкоме сообщили, что двух курганцев задушили простыней, после чего тела были спрятаны в яму для отходов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель города Еманжелинска (Челябинская область) признан виновным в убийстве двух лиц. За убийства, совершенные в 2006 году в Целинном районе Курганской области, мужчину приговорили к 22 годам лишения свободы, часть из которых он проведет в тюрьме. Информация появилась на сайте курганского СУ СК. «Собранные следственными органами СК Российской Федерации по Курганской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 40-летнего жителя Челябинской области. Мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п.„а“ ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)», — говорится в сообщении пресс-службы. Убийства, в которых сознался челябинец, были совершены в ноябре 2006 года. Ранее судимому мужчине назначили наказание в виде 22 лет лишения свободы (два из них в тюрьме). Приговор в законную силу не вступил. Следователи задержали убийцу в городе Еманжелинске в ходе расследования дела об исчезновении жителя села Казак-Кочердык. Задержанный рассказал сотрудникам, что в вечер убийства от его рук погибли два человека. Мужчина был в гостях у одного из погибших. В ходе нетрезвой ссоры он задушил хозяина и еще одного гостя, после чего сбросил их тела в выгребную яму, закопал и уехал из региона. «Криминальное захоронение было обнаружено при участии следователей-криминалистов отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в г. Екатеринбург) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России с использованием высокотехнологичного криминалистического оборудования (георадара)», — сообщили подробности в следственном управлении. Ранее URA.RU сообщало, что задержанному по подозрению в гибели двух людей челябинцу грозит до 20 лет лишения свободы. В следкоме сообщили, что двух курганцев задушили простыней, после чего тела были спрятаны в яму для отходов.