Численность генштаба ВСУ сократят на 60%, их отправят на фронт

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Освободившихся сотрудников генштаба ВСУ отправят на фронт
Освободившихся сотрудников генштаба ВСУ отправят на фронт Фото:

На Украине сократят численность генштаба ВСУ на 60%, после чего освободившиеся военные будут отправлены на фронт. Об этом сообщили в пресс-службе генерального штаба.

Сообщается, что в стране намерены оптимизировать численность ряда структурных подразделений. «Этот процесс включает расформирование ряда военных организационных структур, формирование новых, а также проведение оптимизации уже существующих. Указанные меры позволят устранить дублирование функций, а также уменьшить штатную численность на 60%», — говорится в telegram-канале украинского генштаба.

Уточняется, что после этого освободившимися военными планируется доукомплектовать боевые воинские части. В генштабе заявили, что такой шаг позволит проводить ротацию среди военных. 

Ранее член парламента Украины Михаил Цымбалюк заявил, что в стране нужно мобилизовать депутатов. По его словам, на территории государства есть порядка 100 чиновников Рады, которые могли бы отправиться на фронт

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На Украине сократят численность генштаба ВСУ на 60%, после чего освободившиеся военные будут отправлены на фронт. Об этом сообщили в пресс-службе генерального штаба. Сообщается, что в стране намерены оптимизировать численность ряда структурных подразделений. «Этот процесс включает расформирование ряда военных организационных структур, формирование новых, а также проведение оптимизации уже существующих. Указанные меры позволят устранить дублирование функций, а также уменьшить штатную численность на 60%», — говорится в telegram-канале украинского генштаба. Уточняется, что после этого освободившимися военными планируется доукомплектовать боевые воинские части. В генштабе заявили, что такой шаг позволит проводить ротацию среди военных.  Ранее член парламента Украины Михаил Цымбалюк заявил, что в стране нужно мобилизовать депутатов. По его словам, на территории государства есть порядка 100 чиновников Рады, которые могли бы отправиться на фронт. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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