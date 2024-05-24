Численность генштаба ВСУ сократят на 60%, их отправят на фронт

На Украине сократят численность генштаба ВСУ на 60%, после чего освободившиеся военные будут отправлены на фронт. Об этом сообщили в пресс-службе генерального штаба.
Сообщается, что в стране намерены оптимизировать численность ряда структурных подразделений. «Этот процесс включает расформирование ряда военных организационных структур, формирование новых, а также проведение оптимизации уже существующих. Указанные меры позволят устранить дублирование функций, а также уменьшить штатную численность на 60%», — говорится в telegram-канале украинского генштаба.
Уточняется, что после этого освободившимися военными планируется доукомплектовать боевые воинские части. В генштабе заявили, что такой шаг позволит проводить ротацию среди военных.
Ранее член парламента Украины Михаил Цымбалюк заявил, что в стране нужно мобилизовать депутатов. По его словам, на территории государства есть порядка 100 чиновников Рады, которые могли бы отправиться на фронт.
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