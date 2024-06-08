08 июня 2024

Маск высказался о возможности нападения Запада на РФ

Маск назвал тревожным возможность прямого нападения Запада на Россию
© Служба новостей «URA.RU»
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Маск прокомментировал сообщения о возможном нападении западных стран на РФ Фото:

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал сообщения из американских СМИ о том, что в политике, которую ведет президент США Джо Байдена в отношении Украины, просматривается желание «полного нападения на Россию». Макс назвал эти размышления тревожными.

«Это очень настораживает», — написал Маск в соцсети X. Так он ответил на слова бывшего кандидата в президенты США Вивека Рамасвами о том, что администрация Байдена и двухпартийная «фракция разжигателей войны» в своих выступлениях ведут речь не только о «защите» Украины, но и о «полномасштабном нападении» на РФ.

Ранее Байден разрешил Украине наносить удары по целям на российской территории, сообщала газета Politico. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности получить возможность ударять по военным целям на территории РФ. Он поделился с Байденом о ситуации на поле боя на встрече во Франции.

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Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал сообщения из американских СМИ о том, что в политике, которую ведет президент США Джо Байдена в отношении Украины, просматривается желание «полного нападения на Россию». Макс назвал эти размышления тревожными. «Это очень настораживает», — написал Маск в соцсети X. Так он ответил на слова бывшего кандидата в президенты США Вивека Рамасвами о том, что администрация Байдена и двухпартийная «фракция разжигателей войны» в своих выступлениях ведут речь не только о «защите» Украины, но и о «полномасштабном нападении» на РФ. Ранее Байден разрешил Украине наносить удары по целям на российской территории, сообщала газета Politico. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности получить возможность ударять по военным целям на территории РФ. Он поделился с Байденом о ситуации на поле боя на встрече во Франции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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