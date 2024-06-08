Маск высказался о возможности нападения Запада на РФ

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал сообщения из американских СМИ о том, что в политике, которую ведет президент США Джо Байдена в отношении Украины, просматривается желание «полного нападения на Россию». Макс назвал эти размышления тревожными.
«Это очень настораживает», — написал Маск в соцсети X. Так он ответил на слова бывшего кандидата в президенты США Вивека Рамасвами о том, что администрация Байдена и двухпартийная «фракция разжигателей войны» в своих выступлениях ведут речь не только о «защите» Украины, но и о «полномасштабном нападении» на РФ.
Ранее Байден разрешил Украине наносить удары по целям на российской территории, сообщала газета Politico. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности получить возможность ударять по военным целям на территории РФ. Он поделился с Байденом о ситуации на поле боя на встрече во Франции.
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