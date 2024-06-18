В Пензенской области ввели режим ЧС из-за обрушения части многоэтажки

В Пензенской области, в поселке Тамала, произошло чрезвычайное происшествие: во время ремонтных работ рухнуло потолочное перекрытие многоквартирного дома. В результате инцидента власти объявили о введении режима ЧС, сообщает прокуратура области.
«Проверка обстоятельств обрушения потолочного перекрытия в жилом доме №24 на улице Лермонтова в Тамале инициирована прокуратурой Тамалинского района. В свете случившегося местные власти приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации», — отмечается в заявлении прокуратуры, опубликованном на ее официальном сайте.
Отделение прокуратуры уточняет, что в результате инцидента никто не пострадал. Жильцам, которые решили покинуть свои квартиры, предложено альтернативное жильё.
Сейчас проводится тщательная проверка для выяснения причин произошедшего. Особое внимание будет уделено соблюдению законодательных требований в ходе ремонтных работ и защите прав обитателей дома.
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