18 июня 2024

В Пензенской области ввели режим ЧС из-за обрушения части многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате происшествия введен режим ЧС
В результате происшествия введен режим ЧС Фото:

В Пензенской области, в поселке Тамала, произошло чрезвычайное происшествие: во время ремонтных работ рухнуло потолочное перекрытие многоквартирного дома. В результате инцидента власти объявили о введении режима ЧС, сообщает прокуратура области.

«Проверка обстоятельств обрушения потолочного перекрытия в жилом доме №24 на улице Лермонтова в Тамале инициирована прокуратурой Тамалинского района. В свете случившегося местные власти приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации», — отмечается в заявлении прокуратуры, опубликованном на ее официальном сайте.

Отделение прокуратуры уточняет, что в результате инцидента никто не пострадал. Жильцам, которые решили покинуть свои квартиры, предложено альтернативное жильё.

Сейчас проводится тщательная проверка для выяснения причин произошедшего. Особое внимание будет уделено соблюдению законодательных требований в ходе ремонтных работ и защите прав обитателей дома.

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В Пензенской области, в поселке Тамала, произошло чрезвычайное происшествие: во время ремонтных работ рухнуло потолочное перекрытие многоквартирного дома. В результате инцидента власти объявили о введении режима ЧС, сообщает прокуратура области. «Проверка обстоятельств обрушения потолочного перекрытия в жилом доме №24 на улице Лермонтова в Тамале инициирована прокуратурой Тамалинского района. В свете случившегося местные власти приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации», — отмечается в заявлении прокуратуры, опубликованном на ее официальном сайте. Отделение прокуратуры уточняет, что в результате инцидента никто не пострадал. Жильцам, которые решили покинуть свои квартиры, предложено альтернативное жильё. Сейчас проводится тщательная проверка для выяснения причин произошедшего. Особое внимание будет уделено соблюдению законодательных требований в ходе ремонтных работ и защите прав обитателей дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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