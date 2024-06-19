Белокрылка — серьезный вредитель комнатных и садовых растений, особенно в теплицах. Это небольшие белые насекомые, которые наносят большой урон растениям. Их появление легко обнаружить по белым взрослым особям. Многие ищут эффективные средства борьбы с этим вредителем. Например, в Японии разработали специальную машину для борьбы с белокрылкой. URA.RU собрало перечень других успешных методов борьбы с этим насекомым-вредителем.
Что такое белокрылка
Белокрылки — это небольшие насекомые длиной до 2,5 миллиметров с белыми крылышками и полупрозрачным телом. Они наносят вред растениям на всех стадиях развития. Личинка-бродяжка быстро осваивает поверхность листа, затем превращается в прикрепленную к листу нимфу, которая питается соком растения.
Из куколки формируется взрослая особь с большим аппетитом и активным размножением. Дачники часто сталкиваются с четырьмя видами белокрылок: тепличной, земляничной, капустной и табачной. Белокрылки обитают в Западной и Восточной Европе, вредят многим культурам, питаются соками листьев, откладывают до 140 яиц, за сезон развивается до 15 поколений, зимуют в почве или на растительных остатках, активны при температуре выше 15°C.
Чем опасна белокрылка
Белокрылка — опасное насекомое, которое быстро размножается и распространяется в помещениях и на открытом грунте. Оно высасывает сок из листьев и поедает мясистые части растений, ослабляя и убивая их. Кроме того, белокрылка является переносчиком вирусов и привлекает муравьев, которые распространяют тлю, что усугубляет ситуацию и вызывает развитие грибковых заболеваний, губительных для растений.
Признаки появления белокрылки
Белокрылка скрывается на нижней стороне листьев, личинки похожи на чешуйки. При встряхивании растения видно облако мелких белых мошек.
При сильном заселении наблюдается угнетение растения, на листьях появляются белесые пятна, деформация и пожелтение пластин. На нижней стороне листьев можно обнаружить бугорки, которые на самом деле являются скоплениями личинок, а также липкий налет.
Как избавиться от белокрылки в теплице
В теплицах и парниках идеальные условия для размножения белокрылки — высокая влажность и температура, а также загущенные посадки. Эффективные способы борьбы включают: заселение теплицы естественным врагом белокрылки — энкарзией, установку защитных сеток на окна и двери, окуривание серной шашкой до посадки растений, использование клеевых ловушек желтого цвета. При сильном заражении применяют пестициды, хотя народные средства также популярны у дачников.
Народные методы борьбы с белокрылкой
- Настой чеснока: три-четыре зубчика чеснока на 1,5 литра воды, настаивать 12 часов, опрыскивать три раза с интервалом семь дней;
- Настой тысячелистника: 90 грамм сухих листьев на один литр воды, настаивать двое суток, опрыскивать три раза с интервалом семь дней;
- Отвар табачной пыли: 200 грамм табачной пыли на литр кипятка, варить 30 минут, добавить литр воды и 30 грамм мыла, опрыскивать три-четыре раза с интервалом пять дней;
- Окуривание теплицы табачной пылью;
- Настойка березового дегтя: пять миллилитров на 10 литров воды, опрыскивать три-четыре раза с интервалом пять дней;
- Раствор нашатырного спирта: 35 миллилитров на 10 литров воды, опрыскивать три-четыре раза с интервалом пять дней.
Как избавиться от белокрылки в открытом грунте
Профилактика и оперативные защитные обработки — ключ к успеху. Без химических средств не обойтись, но есть и народные методы:
- Опрыскивание настоями чеснока, табачной пыли, тысячелистника, растворами дегтярной настойки и нашатырного спирта;
- Для усиления эффекта в настои добавляют натертое дегтярное мыло;
- Использование листьев и стеблей табака (махорки): 400 грамм нарезанной зелени размять, залить 10 литров воды, настоять два дня, процедить, довести до 20 литров, добавить 80 грамм мыла и опрыскать.
Профилактика от заражения белокрылкой
Белокрылка не выносит холода ниже 10°С, но ее яйца успешно переживают зиму в почве. Для сокращения количества вредителя важно:
- Перекапывать грунт осенью при наступлении заморозков;
- Проводить окуривание теплиц и парников инсектицидными шашками ранней весной;
- Опрыскивать многолетники профилактически с наступлением тепла.
Также помогает:
- Своевременное удаление сорняков и растительных остатков;
- Соблюдение пространственной изоляции растений;
- Регулярное внесение удобрений и биостимуляторов;
- Проветривание теплиц;
- Посадка рядом растений с сильным ароматом (лаванда, полынь, шалфей);
- Регулярный осмотр и профилактические опрыскивания.
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