Армения приняла приглашение США на саммит НАТО

Армения приняла приглашение на участие в мероприятии партнерского формата саммита НАТО в Вашингтоне, ее участие подтверждено. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян.
«Армения получила приглашение принять участие в мероприятии партнерского формата саммита НАТО в Вашингтоне и связанных с ним мероприятиях, посвященных 75-летию организации, и подтвердила свое участие», — заявил Бадалян, ее слова передает ТАСС. Она добавила, что на данный момент с республикой других договоренностей нет.
Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен анонсировал встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении в рамках предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне. На брифинге в Баку он выразил ожидание, что обе страны примут участие в мероприятии. Его проведет госсекретарь Штатов Энтони Блинкен для всех партнеров альянса, пишет MK.RU.
Саммит, приуроченный к 75-летию подписания Североатлантического договора, состоится с 9 по 11 июля 2024 года. В нем примут участие 30 государств-партнеров. В его рамках планируется обсудить создание новой структуры поддержки Киева и возможности «моста в НАТО» для Украины. Он облегчит ее путь к членству в альянсе при наличии политической воли.
Однако депутат парламентской фракции «Гражданский договор» Алексей Сандыков опроверг информацию о возможности изменения внешнеполитической ориентации Армении. Он отметил, что страна не планирует присоединяться к НАТО и не собирается выходить из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Сандыков также подчеркнул, что форма сотрудничества между Арменией и НАТО, установившаяся с 1990-х годов, остается неизменной и не предполагает членства в альянсе.
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