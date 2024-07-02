В Днепропетровской области после взрывов повредилось промпредприятие

В Днепропетровской области произошли взрывы, в результате которых пострадало промышленное предприятие. Происшествие случилось ночью 2 июля. Об этом рассказал глава областной администрации Сергей Лысак.
«В Днепропетровской области в результате взрывов в ночь на 2 июля повреждения получило промышленное предприятие», — написал Лысак в своем telegram-канале. Он добавил, что взрывы были зафиксированы в нескольких населенных пунктах — Никополе, Марганецкой, Мировской и Покровской общинах, а также в Криворожском районе.
В результате пострадало промышленное предприятие и линия электропередачи, также возникло два возгорания, которые впоследствии были ликвидированы. По словам Лысака, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре.
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